Nísia exonera diretor responsável por evento com dança erótica

Neste sábado (7), o Ministério da Saúde informou a exoneração do Diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da pasta, que assumiu a responsabilidade pela dança erótica exibida no evento que aconteceu esta semana no Tocantins.

Em nota, o Ministério fala que o servidor Andrey Roosewelt Chagas Lemos pediu para deixar o cargo se responsabilizando “integralmente” pelo ocorrido.

A ministra Nísia Trindade gravou um vídeo para falar sobre o ocorrido, citando as atitudes da pasta para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.

– Infelizmente eu fui surpreendida pelo episódio de ontem e venho por meio desse vídeo me desculpar sinceramente pelo ocorrido – disse a chefe da Saúde.

No vídeo, Nísia também fala sobre a criação de uma curadoria que ficará responsável por organizar os eventos oficiais.

A decisão se refere a uma apresentação de dança exibida durante o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa), quando uma mulher se apresentou dançando de forma hipersexualizada ao som de uma música de teor pornográfico.

Assista:

Fonte: Pleno News/Foto: Julia Prado/MS