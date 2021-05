Niterói instala placas de rua que recebeu nome de Paulo Gustavo

A Prefeitura de Niterói, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, instalou, na quarta-feira (19), as 46 placas da Rua Ator Paulo Gustavo, homenagem feita ao humorista, que agora nomeará uma das vias mais importantes de sua cidade natal. Paulo morreu no último dia 4 de maio por conta de complicações causadas pela Covid-19.

A rua, que se chamava Coronel Moreira César, fica no bairro de Icaraí, na Zona Sul da cidade, local que foi usado como cenário para filmes do ator, especialmente os três longas da série Minha mãe é uma peça, que mostrava diversos pontos turísticos da cidade.

A mudança no nome da rua foi aprovada por 90% dos niteroienses em consulta pública com mais de 34 mil participantes e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Na sexta-feira (13), o projeto de lei sobre a alteração do nome foi sancionado. A cidade também prepara um circuito cultural e uma estátua em homenagem ao artista no Campo de São Bento, que fica no mesmo bairro da nova rua.

As placas se dividem em dois tipos. Algumas são no padrão já instalado nas ruas da cidade, com o nome Rua Ator Paulo Gustavo e informações sobre o artista e o CEP da via. Outras, que vão integrar o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, tem o rosto do ator e três frases diferentes ditas por ele.

Fonte: Pleno News

Por: Paulo Moura