Nível do rio Tapajós, em Santarém, subiu 68 centímetros em janeiro

O nível do rio Tapajós chegou a 5,74 metros neste sábado (29), segundo o boletim diário da Defesa Civil de Santarém, no oeste do Pará. A medição mais recente foi realizada às 08h00. Nas últimas 24 horas, houve o registro do aumento de 1 centímetro no volume de água. A medição aponta que o nível é 94 centímetros acima superior ao registrado no mesmo período de 2021.

Com base nos dados destes boletins divulgados pela Defesa Civil, o nível do Tapajós já subiu 68 centímetros desde a primeira semana de janeiro. Por exemplo, no boletim do dia 3 de janeiro, a régua assinalava 5,06 metros. 26 dias depois, essa marca subiu para 5,74 metros.

Neste mesmo período de 2021, a régua marcava 4,80 metros. Em 2014, também estava nessa marca: 4,80 metros, e em 2009, ano da maior cheia da história do município, a régua apontava 5,06 metros.

Conforme os dados da Defesa Civil, o nível do rio registrado hoje está 94 centímetros acima da marca de 2021; 94 centímetros acima de 2014; e 68 centímetros acima de 2009.

A cota de alerta é de 7,10 metros.

