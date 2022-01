Nível do Rio Tapajós está 1,53m abaixo da cota de alerta em Santarém

As águas do Rio Tapajós chegaram a 5,57 metros em Santarém, no oeste do Pará, informou o boletim diário divulgado nesta quinta-feira (13), pela Defesa Civil Municipal. Conforme o monitoramento feito na régua da Agência Nacional das Águas (ANA) instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), a medição de hoje, realizada às 8 horas, marcou 5,57 metros. O rio está 1,53 metros acima da cota de alerta, que é de 7,10m.

Desde a última segunda-feira (10), até hoje, quinta-feira, o nível do Tapajós subiu 3 centímetros, caindo dos 7 cm diário, que vinha sendo registrado desde a semana passada.

Conforme aponta o boletim da Defesa Civil, neste mesmo dia, no ano passado, a régua assinalava 3,92m. Em 2014, era 4,5m e em 2009, 4,10m.

O nível do Rio Tapajós está 1,65m acima da marca registrada neste mesmo período no ano passado. 1,07 acima da marca de 2014, e 1,47 acima da marca de 2009.

Em duas semanas, o nível do Rio Tapajós já subiu 51 centímetros. Na segunda-feira, dia 03, a régua marcava 5,06 metros. A marca atual é de 5,57 metros.

