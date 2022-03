Nível do rio Tapajós está a menos de 20 centímetros da cota de alerta em Santarém

As águas do rio Tapajós seguem subindo em Santarém, no oeste do Pará. Nos dez primeiros dias do mês de março, o nível aumentou 36 centímetros e marcou 6,50 metros na quinta-feira (10). Conforme o boletim diário de medição divulgado pela Defesa Civil Municipal, o Tapajós está a 20 centímetros da cota de transbordo, que é de 7,10 metros.

A nova medição prevista para a manhã desta sexta-feira (11), na régua da Agência Nacional das Águas (ANA), localizada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), deve sofrer nova alteração, uma vez que nesta quinta-feira, choveu acima da média climatológica prevista para este período.

Aliás, a previsão para os próximos dias para a região do Baixo Amazonas é de mais chuvas, segundo o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que projeta para março, altos índices de precipitação, uma vez que este mês geralmente é o mais chuvoso do ano.

Conforme os boletins da Defesa Civil Municipal, a medição feita nesta quinta, mostrou que o nível do rio Tapajós está 22 centímetros abaixo da marca registrada no ano passado. Quando a comparação é feita com o ano de 2014, a diferença cai para 16 centímetros. No comparativo com a maior cheia da história, em 2009, o nível atual está 32 centímetros menor neste mesmo período quando chegou a 6,82 metros naquele ano.

Fonte: O Estado Net

Créditos: Portal OESTADONET