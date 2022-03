Nível do rio Tapajós sobe em ritmo acelerado, em Santarém

As águas do rio Tapajós subiram mais dois centímetros nas últimas 24 horas, segundo a medição diária feita pela Defesa Civil Municipal na régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), em Santarém, no oeste do Pará. O nível do rio Tapajós estáa apenas 91 centímetros abaixo da cota de alerta que é de 7,10 metros.

A medição desta quarta-feira de Cinza (2/3), registrou exatos 6,19 metros, dois centímetros a mais da medição feita no dia anterior, terça-feira (1/3), quando a régua marcou 6,17 metros.

Com base nas comparações feitas com as medições anteriores constantes no boletim da Defesa Civil, em 30 dias, o rio já subiu 45 centímetros este ano. No dia 31 de janeiro, a régua marcava 5,74 metros. Hoje, 02 de março, 6,19 metros.

Ainda conforme esses levantamento, a partir do dia 16 de fevereiro, o nível do rio não parou mais de subir.

Na terça e quarta-feira, choveu na região. Mas apesar do avanço das águas, a Defesa Civil Municipal não registrou nenhuma ocorrência de famílias afetadas pela cheia ou que teve a casa invadida pelas águas.

Nesta data, a medição informa que o nível do Tapajós está 17 centímetros abaixo da marca registrada neste mesmo dia, no ano passado. Em relação ao ano de 2014, estamos 3 centímetros abaixo. E comparado ao mesmo período de 2009, ano da pior cheia da região, o nível do rio está 31 centímetros abaixo do registrado naquele ano.

O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) prevê chuvas acima da média em março para a região do Baixo Amazonas.

Fonte: O Estado Net

