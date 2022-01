Nível do rio Tocantins vai aumentar nos próximos dias e Semas alerta sobre a situação

Nesta sexta-feira (7), o nível do Rio Tocantins, que fica na região do município de Marabá, no sudeste do estado, era de 11,5 metros, o nível do rio deve continuar acima de 10 metros nos próximos 7 dias, devido as frequentes e volumosas chuvas previstas para a área.

As informações foram divulgadas pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado Meio Ambiente e sustentabilidade (Semas). De acordo com o coordenador da semas, Saulo Carvalho, as chuvas que caem nas bacias e cabeceiras dos rios Araguaia e Tocantins, inclui os estados do Pará, Maranhão, Goiás, Tocantins e Mato Grosso, vão influenciar a subida dos níveis do Rio Tocantins em Marabá.

As chuvas intensas, principalmente nas regiões sul e sudeste paraense, serão ocasionadas pelo grande fluxo de umidade causado pela zona de convergência do Atlântico Sul aliado com a chegada da Zona de convergência intertropical. A expectativa é que o corra o volume de chuvas acima de 100 mm nos próximos sete dias.

O Boletim climatológico, divulgado pela secretaria no início do mês, chama atenção sobre o volume de chuvas acima do esperado para janeiro em grande parte do território paraense. Para a região de Marabá, na porção norte do sudeste do estado, a previsão é de 300 a 400 mm nesse primeiro mês do ano.

O município de Marabá decretou emergência por causa das fortes chuvas e elevação do nível do rio Tocantins que atingem a região. De acordo com o boletim de Defesa Civil do município, 565 famílias já foram atendidas.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará