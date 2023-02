Niver bicolor

E o Paysandu Sport Club completou 109 anos de existência. A festa com direito a bolo, treino aberto, entre outros eventos da programação, contou com um RE-PA nas redes sociais, envolvendo gozações etc. Foi uma competição bem gostosa, já que se tratou de um evento sadio pelas redes sociais, sem ofensas morais, sem violência etc. Cartolas do Paysandu, Remo e Tuna disseram ter sido uma brincadeira sadia, que mostra o engrandecimento do futebol e das agremiações paraenses no cenário nacional e internacional. Como é de domínio público, Remo, Paysandu e Tuna têm as maiores torcidas do Norte e Nordeste, o que faz do fubelo regional uma potência de grande respeito no cenário nacional.