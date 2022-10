No 2º turno, Bolsonaro vence com 84,7% dos votos em Nagoia, no Japão

A seção de Nagoia, no Japão , deu a vitória ao atual presidente do Brasil e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições de 2022 . Com 84,7% ou 3.488 votos, o mandatário venceu o rival Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 15,7% – 651 votos. Devido ao fuso horário a eleição já se encerrou em vários países do mundo.

No primeiro turno , no dia 02 de outubro, o chefe do Executivo ganhou com 79,2% contra 10,7% de Lula.

No Japão, atualmente, são 76.570 eleitores aptos a votar em 104 seções eleitorais, das 3 jurisdições dos consulados, em Tóquio e nas províncias de Gunma, Shizuoka, Aichi, Mie, Toyama e Hiroshima.

A jurisdição do Consulado-Geral de Nagoia (Aichi) conta com o maior número de eleitores do país, 35.651 pessoas aptas.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de brasileiros no exterior é de mais 697 mil. O número é 39,21% maior que o de 2018, quando foram realizadas as últimas Eleições Gerais. Atual

A votação acontece em 181 cidades de outros países. Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são as cidades que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior, segundo o TSE.

Fonte: IG Política/Foto: REPRODUÇÃO: COMMONS