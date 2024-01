No aniversário de Belém, Governo do Estado entrega mais de 200 coletes balísticos à Guarda Municipal

Em meio às comemorações do aniversário de 408 anos de Belém, capital paraense, o Governo do Estado entregou mais de 200 coletes balísticos à Guarda Municipal (GMB), nesta sexta-feira (12). A ação, que ocorreu durante os eventos de aniversário da cidade, tem por objetivo estreitar as relações entre os órgãos de segurança municipais e estaduais, além de fortalecer as ações de segurança da capital, oferecendo melhoria e reforçando a segurança na atuação dos agentes municipais em benefício da população belenense.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho, ressaltou a importância dos equipamentos às ações de segurança executadas pelo estado.

“Hoje, no aniversário da nossa cidade, fizemos várias entregas que reafirmam a sensibilidade de olhar para os que mais precisam e sofrem as consequências das dificuldades e desafios sociais. Durante a programação do Governo do Pará, junto com a prefeitura municipal, fizemos entregas importantes que vão fortalecer as ações de segurança, de forma integrada com os órgãos municipais, e assim, continuarmos o trabalho de redução da criminalidade, até por que, já conseguimos reduzir a criminalidade em mais de 50% e com isso preservar vidas. Sabemos que ainda temos muito o que fazer, mas nosso foco é fortalecer nossa tropa e conjuntamente desenvolver ações de cidadania em benefício à nossa população”, disse o governador.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressalta a parceria entre os órgãos do estado e município e os investimentos feitos para fortalecer os órgãos municipais de segurança.

“Em especial nesta data, em que Belém completa 408 anos, entregamos diversos equipamentos para reforçar a segurança. Foram mais de 200 coletes balísticos para a Guarda Municipal de Belém. Com mais essa entrega, chegamos a 51 municípios beneficiados com equipamentos de proteção para os órgãos municipais de segurança pública. Essa que faz parte de uma política em apoio aos órgão municipais para que possamos fortalecer, cada vez mais, a atuação da segurança pública e a integração de todos para garantir maior segurança a todos os paraenses”, destaca o titular da Segup.

Integração – Ao todo, 206 coletes balísticos foram entregues hoje e vão reforçar as ações de segurança executadas pela GMB, assim como oferecer melhores condições de atuação aos agentes municipais, durante as rondas e abordagens feitas na cidade de Belém.

A ação faz parte da política de integração adotada pelo Governo que integra as ações de segurança executadas pelo estado e município, em benefício à população que reside em Belém, fortalecendo a segurança de todos nas ruas e vias da cidade. A iniciativa integra os eixos da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (PEOSP) e conta com um investimento total de R$318.500,00 .

O inspetor-geral da Guarda Municipal de Belém, Joel Monteiro, destacou a parceria do estado e agradeceu os equipamentos adquiridos em favorecimento aos agentes municipais.

“Nós só temos a agradecer a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém, entre a Segup e a Guarda Municipal, que tem feito operações integradas, contribuindo para a diminuição da violência, possibilitando maior segurança a todos. Além disso, queremos também, agradecer as doações de materiais, que não foram só esses, pois outros já ocorreram, a exemplo de coletes, viaturas, motocicletas e rádios, então isso aqui é uma demonstração de que a parceria continua e que nós temos que pensar em um bem maior, que é a proteção dos nossos cidadãos de Belém”, disse Monteiro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará