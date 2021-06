No aniversário de Santarém, Governo inaugura Arena Estadual do Oeste do Pará com homenagens, e jogos de futsal e Handebol

A espera foi longa, mas finalmente a Arena Estadual do Oeste do Pará foi oficialmente inaugurada em uma cerimônia que contou com a presença do governador do Pará, Hélder Barbalho. A programação aconteceu nesta terça (22) dia do aniversário de Santarém.

A cerimônia começou por volta de 19h com o rompimento da fita, simbolizando a inauguração oficial do espaço.

Inauguração foi feita pelo governador do Pará, Helder Barbalho — Foto: Dominique Cavaleiro/ge

Posteriormente, acompanhados do prefeito Nelio Aguiar, do Secretário Regional do Oeste do Pará, Henderson Pinto e demais autoridades, o secretário de esporte e lazer do estado, Nivan Noronha e o Governador Hélder Barbalho visitaram os espaços da Arena.

A banda da Polícia Militar também se apresentou na ocasião. O governador Hélder Barbalho falou sobre a importância do espaço para o povo de Santarém.

– No espaço poderá ocorrer diversos eventos, além do esporte. Eventos religiosos, shows, esportivos, terá claro a inclusão de Santarém no calendário de grandes atividades, que até então muitas vezes tinham que recorrer para Manaus e agora passam a ter a referencia de Santarém com um equipamento que certamente está em um nível de qualidade nacional e internacional – disse Helder.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, também falou sobre a inauguração da Arena e o que essa obra representa para a região.

– Santarém ganha um importante espaço para alavancar ainda mais o esporte no nosso municipio. Temos excelentes atletas que representam tão bem a cidade dentro e fora do nosso estado, e isso vem realmente a acrescentar e fortalecer ainda mais a juventude e as pessoas que estão inseridas na prática do esporte. E como é uma arena multiuso, vai também favorecer a cultura, os eventos religiosos, é um espaço bem estruturado para receber com segurança um grande público na realização dos eventos – contou Nélio.

Banda da Polícia Militar na inauguração da Arena Estadual do Oeste do Pará — Foto: Dominique Cavaleiro/ge

América Futebol Clube

Arena Estadual do Oeste do Pará em Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro/ge

Durante a inauguração oficial da Arena, o América Futebol Clube foi homenageado e recebeu um espaço com uma foto do equipe. O clube, hoje extinto foi quem doou o terreno para a construção da Arena.

O local, onde foi construído a Arena, era conhecida antes como “Campo do América”. O campo recebia as tradicionais “peladas” protagonizadas por equipe do futebol amador da cidade.

Copa do Brasil de futsal

Durante a cerimônia, foi anunciado que os duelos entre os clubes Juventude e Skailandia, ambos paraenses, serão em Santarém, na Arena Estadual do Oeste do Pará.

As partidas serão realizadas nos dias 10 e 11 de julho. As equipes disputam as quartas de final da competição nacional.

Inauguração oficial

Amistosos foram realizados para a inauguração oficial da Arena Estadual do Oeste do Pará — Foto: Dominique Cavaleiro/ge

Na cerimônia foram realizados dois jogos amistosos para abrir os trabalhos da nova Arena. No handebol o duelo ficou por conta de duas seleções santarenas denominadas 1 e 2. No futsal o duelo ficou por conta da seleção do Oeste do Pará e a seleção do Pará.

A arena

Com recurso estadual, o ginásio é instalado em um terreno de 21 mil metros quadrados e tem área construída de 6.500 m². O projeto contempla salas administrativas, banheiros, vestiários, lanchonete, estacionamento, duas bilheterias, recepção, saguão de entrada, setor de apoio ao turista e capacidade para 5 mil pessoas.

O ginásio terá ainda salas voltadas ao atendimento de segurança, saúde e projeto de acessibilidade, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Ministério do Esporte. O espaço também será multiuso, com um palco de 350 m² e 3 metros de altura, que servirá para shows e apresentações artísticas e culturais.

Fonte: GE