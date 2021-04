No auge, Anitta revela: “Metade da minha renda não vem do Brasil”

Em um ano dedicado à carreira internacional, a cantora brasileira está prestes a lançar o single e o clipe de Girl From Rio

Na noite desta quinta-feira (29/4), Anitta apresentará ao mundo o seu single Girl From Rio. A música faz parte do novo trabalho da artista, totalmente focado ao público do exterior.

A cantora revelou que os projetos deste ano são voltados ao mercado internacional e que metade de sua renda atual vem de fora do Brasil. A afirmação foi dada durante coletiva de imprensa nesta quinta (29/4), na qual o Metrópoles estava presente.

“Realmente aconteceu tudo muito antes do que eu imaginava, os prêmios, as parcerias, o reconhecimento de outros artistas e até rentabilizar meu trabalho aqui fora e conseguir com que minha renda não seja só do Brasil. Hoje, a gente consegue rentabilizar muito em outras moedas”, contou.

“Com essa alta do dólar, que está praticamente a R$ 6, acho que, agora, a gente pode dizer que metade da minha renda já não é mais do Brasil. Então, nesse sentido estou bem realizada. Estou nesse estágio: trabalhando mais por amor, fazendo as coisas que eu gosto, que acho bonito e legal, sem pensar tanto em números e views”, completou.

Antes de começar a exportar sua voz e performance, a artista quis garantir que seu trabalho fora do Brasil tivesse um diferencial.

“Só ir para fora e cantar inglês, não é o que eu queria, sabe? Talvez o caminho pelo óbvio seja mais rápido de emplacar nas rádios, porque as pessoas já estão acostumadas. Só que aí não teria propósito. A intenção é levar a cultura do Brasil”, explicou.

A artista garantiu que 30% de seus seguidores no Instagram, entre os 56 milhões, não são brasileiros e explicou que, por isso, antes de lançar Girl From Rio, fez questão de postar curiosidades sobre seu país natal.

“É um público muito grande não brasileiro que está seguindo a gente. Achamos importante apresentar algumas coisas do Brasil para as pessoas se conectarem antes de a música vir e tal. Se não tivesse essa intenção por trás, não faria sentido”, pontuou.

Sucesso nos EUA

Desde o ano passado, Anitta está passando um tempo nos Estados Unidos. Durante a entrevista, a artista garantiu que não mora no país norte-americano, apesar de ter casa fixa por lá.

“Eu não estou morando aqui, mas, com certeza, se não estivesse fechado o aeroporto, eu estaria indo e vindo, como sempre foi na minha vida. Aqui, eu consigo trabalhar o single, indo para as rádios e fazendo as apresentações”, ponderou.

Na virada do ano, Anitta surpreendeu os brasileiros e os americanos ao se apresentar durante o evento de reveillón da Times Square.

Pouco depois, em janeiro, a brasileira voltou aos holofotes da imprensa internacional ao figurar como a única artista da América Latina na playlist oficial da posse de Joe Biden e Kamala Harris.