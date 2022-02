No Bairro de São Brás será interrompido o abastecimento de água para teste da nova rede na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (14), a Companhia de Saneamento do Pará, realiza o teste de funcionamento da nova rede de abastecimento de água no bairro de São Brás, em Belém.

Devido a isto, vai ser necessário realizar a interrupção do fornecimento de água em alguns pontos do bairro, das 22h no domingo (13) até as 12h da segunda-feira (14). O teste de estanqueidade é necessário para garantir que a rede implantada está em perfeito funcionamento.

Por conta da setorização da rede, o teste precisa ser feito, uma das etapas da obra de substituição da rede, que conta com o investimento do Governo do Pará por meio da Cosanpa.

Para que haja melhor monitoramento da área de abastecimento, cada setor está sendo dividido em Distritos de Mediação e Controle (DMC). Dessa forma, caso haja vazamento, seja possível interromper o abastecimento da área que corresponde ao DMC apenas da rede danificada, sem interferir no abastecimento de outras áreas.

Atualmente, quando ocorre um vazamento, ainda é necessário parar o setor inteiro para reparar o dano da rede, prejudicando os consumidores.

A área que recebeu a setorização, foi distribuído os novos hidrômetros aos moradores ativos (adimplentes e inadimplentes). Para os que constavam do cadastro da Companhia como inativos (que pediram o desligamento do seu ramal á rede da Cosanpa por construção de poço próprio ou qualquer outro motivo) receberam avisos sobre a implantação da rede nova e a possibilidade de se religarem, com a ativação do seu ramal.

A Cosanpa comunica que a rede antiga está sendo desativada, e com ela todos os ramais antigos, incluindo os clandestinos.

Os clientes que possuem caixa d´água em casa não sentirão a falta do serviço. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

A troca de redes de fornecimento de água faz parte das etapas do Projeto Controle e redução de Perdas da Cosanpa, que busca diminuir o desperdício de água, melhorar a qualidade do serviço prestado á população e garantir a regularidade de abastecimento e pressão da água que chega á casa dos usuários.

Veja quais os locais em que será interrompido o abastecimento para teste da nova rede no bairro de São Brás, nas ruas do DMC 6.1:

Av. Gentil Bittencourt entre Av. Alcindo Cacela e Av. José Bonifácio

Av. Conselheiro Furtado entre Av. Alcindo Cacela e Av. José Bonifácio

Rua dos Mundurucus entre Av. Alcindo Cacela e Av. José Bonifácio

Av. Gov. Magalhães Barata entre Av. Alcindo Cacela e Av. José Bonifácio

Av. José Malcher entre Av. Alcindo Cacela e Av. José Bonifácio

Av. Alcindo Cacela entre Rua dos Mundurucus e Av. Gov. José Malcher

Tv. Nove de Janeiro entre Rua dos Mundurucus e Av. Gov. José Malcher

Av. José Bonifácio entre Rua dos Mundurucus e Av. Gov. José Malcher

Tv. Três de Maio entre Rua dos Mundurucus e Av. Gov. José Malcher

Tv. 14 de Abril entre Rua dos Mundurucus e Av. Gov. José Malcher

Tv. Francisco Castelo Branco entre Rua dos Mundurucus e Av. Gov. José Malcher.

Foto: Gazeta do Povo