No BBB22, Eliezer mostra demais e Vyni reage: “Não é tão peludo”

Depois de Rodrigo e Pedro Scooby mostrarem demais no BBB22, foi a vez de Eliezer se descuidar e deixar uma parte íntima do corpo à mostra. Desta vez, o brother estava no quarto e faz a alegria de Vyni e Maria, que o observavam trocar de roupa.

Na ocasião, Eli deixou a toalha cair enquanto vestia a cueca e ficou com uma parte do bumbum à mostra. Vyni, que estava deitado na cama, logo atrás do designer gráfico, rapidamente opinou sobre a parte íntima do colega de confinamento.

O cearense não perdeu a oportunidade de comentar sobre o descuido do amigo. “Eita, parabéns Eli! Tu mostrou o bumbum. Ainda bem que tu tava virado pra lá. Não é tão peludo como eu imaginava que fosse”, disparou Vyni.

Eu não estava preparado para isso aqui 😱😆😂#bbb22 | Eli | Vyni | #vyniezer | Vyni e Eli pic.twitter.com/c6HBHdJ03B — 𝚅𝚢𝚗𝚒𝚎𝚣𝚎𝚛 * 𝑾𝒊𝒏𝒔 *💡♥ 🐷 (@vladtenebre) January 28, 2022



Eli, que estava sem microfone, apenas riu dos comentários de Vyni, que continuou: “Ela é molinha, é aparadinha. Gente, ele só tem um caminhozinho de pelo ali em cima”, acrescentou o influencer, enquanto Eliezer se aproximou do amigo e deu uma leve abaixada no short. “Eli, eu não quero ficar vendo sua bunda. A gente tá ao vivo pro Brasil”, brincou o rapaz.

Fonte Metropoles