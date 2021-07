No Bengui, 38 mulheres concluem o curso do programa “Donas de Si”

Um novo aprendizado para gerar renda e alcançar a tão sonhada autonomia financeira se tornou um sonho possível para várias mulheres do Bengui, em Belém. Um grupo de moradoras do bairro concluiu o curso gratuito de processamento de frutas e produção de doces, nesta sexta-feira, 9 de julho. O curso foi ofertado pelo programa “Donas de Si” do Banco do Povo de Belém, da Prefeitura de Belém, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (Senai). A confraternização de encerramento ocorreu na Cidade de Emaús, onde ocorreu o curso.

“Foi conversando e dividindo ideias que fizemos doces amizades, entre uma geleia e compota nasceu a esperança, entre um ketchup e um licor nasceu uma empreendedora, entre frutas e doces nasceu o programa da prefeitura da nossa cidade de Belém, o ‘Donas de Si’”, declarou a dona de casa Virgilia Cavalheiro, ao mencionar alguns dos produtos que as alunas aprenderam a produzir durante o curso.

Ela é beneficiária do programa de transferência de renda da prefeitura, “Bora Belém”, e vê no novo aprendizado uma forma de obter independência financeira. A maioria das alunas do curso foi de beneficiárias do “Bora Belém”, que são mães provedoras do lar em condição de vulnerabilidade social. No total, 38 mulheres concluiram o curso.

As alunas aprenderam a produzir cocada; bala de cupuaçu; compota de abacaxi; geleias de acerola, de pimenta e de maracujá com manga; doces de cupuaçu e de goiaba; licores de cupuaçu e maracujá; chips de banana, picles e ketchup, entre outros. O curso teve carga de 40 horas-aula e foi ministrado no interior de uma carreta refrigerada do Senar e do Senai, equipada com uma cozinha industrial. O veículo ficou estacionado na Cidade de Emaús, do Movimento República de Emaús, no Bengui.

O encerramento foi marcado por declarações emocionantes das participantes. O evento teve a presença da coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão; do presidente da Fundação Papa João XXIII, Alfredo Costa; do gerente de Educação Profissional do Senai, David Siqueira; e os dirigentes da República de Emaús, Sandra Assunção e José Maria Amorim.

As alunas organizaram uma mesa com os produtos feitos por elas durante o curso e enviaram uma cesta com amostras para o prefeito Edmilson Rodrigues, que recebeu o presente e agradeceu por meio das redes sociais: “Eu tô muito feliz. A Georgina vai coordenar a terceira etapa, que será o financiamento dos empreendimentos que serão formados por essas mulheres, que até alguns meses, enfrentavam muitas dificuldades”, afirmou o prefeito.

Futuro

Georgina Galvão entregou para as concluintes o certificado simbólico de conclusão do curso com uma palavra de incentivo para que elas iniciem o próprio negócio, inclusive, de forma cooperada, pois no próximo semestre o Banco do Povo de Belém deverá retomar a concessão de microcrédito para o apoio a pequenos empreendimentos, além do serviço de incubação social do negócio em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). Em breve, as concluintes receberão o certificado profissional do Senar e Senai com validade nacional.

A concluinte Mayara Brito, que já produz salgados e doces para vender, falou que vai aplicar o aprendizado para aperfeiçoar o trabalho. “Gostei muito de ter participado desse curso e também gostei bastante de ter feito amizades novas com as outras alunas”.

O próximo curso do programa de formação e de capacitação profissional “Donas de Si”, do Banco do Povo de Belém, será realizado no bairro do Tapanã, onde as beneficiárias do “Bora Belém” também irão receber o curso de processamento de frutas e de produção de doces, a partir da próxima segunda-feira, 12 de julho.

Saúde

O evento de encerramento, seguindo a política de ação integrada entre os diversos órgãos da administração municipal, contou com a presença de uma equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que realizou uma palestra sobre saúde da mulher, além de aplicar testes rápidos de detecção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e de glicose e aferição de pressão arterial.

Fonte: Agência Belém / Texto: Enize Vidigal