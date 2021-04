No Brasileirão Feminino, Napoli não sai do zero com Fla e São José bate Minas Brasília

Nesta quinta-feira, dois jogos fecharam a segunda rodada do Brasileirão Feminino. Em Caçador, o recém-promovido Napoli recebeu o Flamengo e não tirou o zero do placar.

O duelo equilibrado contou com poucas oportunidade e muita disputa por espaço. O Rubro-Negro teve mais a bola, mas não conseguiu traduzir a posse em grandes chances.

Na melhor jogada criada pelas flamenguistas, Jayanne recebeu na área e, com liberdade, parou em grande defesa da goleira Nicole. Do outro lado, o time catarinense respondeu com Soraya, que dominou pelo meio e bateu por cima.

Com o 0 a 0, a equipe de Caçador soma seu primeiro ponto no Brasileirão Feminino, deixa a lanterna e ocupa a 14ª posição. Do outro lado, o Flamengo chega a dois pontos e figura na nona colocação.

São José vence a primeira

Derrotado pelo Kindermann na estreia, o São José foi buscar sua primeira vitória na competição longe de casa. Diante do Minas Brasília, em Ceilândia, o time joseense foi cirúrgico e, com gol no início, venceu pelo placar de 1 a 0.

O gol das paulistas saiu logo aos quatro. Natália recebeu pela direita, fez grande jogada individual e buscou o cruzamento. A bola carimbou o travessão e sobrou para Joyce, que testou para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Minas Brasília se lançou para o ataque e acumulou chances para empatar a partida. Na melhor delas, aos 20 da segunda etapa, Nenê bateu pênalti, mas a goleira Jessica fez a defesa.

Com o triunfo, o São José soma seus primeiros três pontos e dá um salto para a oitava posição do Brasileirão Feminino. Do outro lado, as Minas permanecem com um único ponto, na 13ª posição.