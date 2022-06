No Brics, Putin responsabiliza “certos países” por crises globais

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu, nesta quinta-feira (23), que o Brics atue como um agente fundamental para a criação de um sistema multipolar no mundo.

– A Rússia está pronta para desenvolver ainda mais a cooperação multilateral com Brasil, Índia, China e África do Sul e promover o papel global dos países que formam os Brics, – afirmou, em discurso durante a reunião de líderes do grupo.

Sem citar nomes, Putin voltou a responsabilizar “certos países” pelos principais desafios globais no momento. Ele se referiu às sanções ocidentais impostas contra Moscou, em retaliação pela invasão da Ucrânia.

– Apenas com base em uma cooperação honesta e vantajosa para todos poderemos encontrar uma saída para esta situação de crise que afeta a economia mundial devido às ações egoístas e imprudentes de alguns países – declarou o líder russo.

A Cúpula do Brics reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em razão da política de tolerância zero para a Covid-19 de Pequim, o evento acontece de forma virtual.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / SPUTNIK / POOL