No Dia da Indústria a FIEPA promove uma palestra para celebrar a data  

Nesta quarta-feira (25), o Sistema FIEPA vai realizar uma palestra para comemorar o Dia da Indústria, o tema se chama “Gestão Estratégica ESG e o Impacto na Gestão dos Negócios”. A palestra irá tratar sobre ESG ( do inglês Environmental, Social and Corporate Governance), destacando a importância de as indústrias pautarem sua atuação de acordo com as melhores práticas do mercado.

Além disso abordará a gestão de riscos socioambientais nas operações e os impactos do ESG no dia a dia das organizações no futuro. O evento inicia ás 18 horas, no Auditório Albano Franco, da FIEPA, com transmissão pelo Youtube da Federação.

Logo após a palestra, será aberta presencialmente no hall da FIEPA, a exposição “20 Anos da REDES/FIEPA: Pioneirismo no Desenvolvimento Local”, na qual que também será lançado o livro homônimo, com a trajetória de 20 anos da REDES, iniciativa do Sistema FIEPA que atua pelo fortalecimento da cadeia produtiva do Estado.

O livro, que tem o patrocínio da Vale, traz curiosidades, registros e bastidores que traduzem como a iniciativa, criada no ano 2000, ainda como Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), se consolidou como um artículador nos projetos de socioeconomia em todo o território paraense.

Serviço:

Dia da Indústria – Palestra sobre ESG falará da importância da governança socioambiental para indústrias

Data: Quarta-feira(25/05)

Hora: 18h

Foto: Reprodução depositphotos