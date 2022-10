No Dia das Crianças terá programação especial na Estação das Docas para os pequeninos

Na próxima quarta-feira (12) já é o Dia das Crianças, e para celebrar esta data tão importante para os pequeninos, a Estação das Docas terá a primeira edição do projeto ‘Estação Criança’, com uma tarde inteira de programação gratuita.

E quem vai fazer a alegria da garotada é a Banda Balada Kids, que inicia sua programação no armazém 3 do complexo turístico, a partir das 16h. Após a apresentação, será a vez do Clube da Animação realizar diversas brincadeiras interativas com o público, entre as quais show de mágica e aula de dança.

Depois as 18h30 será a vez do grupo Balada Kids, que fará diversas atividades e brincadeiras, além de trazer canções clássicas, como ‘Balão Mágico’ e ‘Trem da Alegria’ que fazem todo mundo dançar.

Serviço

Estação Criança 2022

Data: 12 de outubro (Quarta-feira)

Hora: 16h

Local: Armazém 3 – Estação das Docas

Av. Boulevard Castilhos França, S/N, Campina – Belém PA

Entrada franca

Foto: Beatriz Santos / Para2000