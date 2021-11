No dia Estadual do Carimbó Icoaraci terá programação especial

No dia 3 de novembro é celebrado o dia estadual do Carimbó, que foi instituído pela lei n° 7 457, de 2010. E por conta desta data importante para os paraenses, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) vai realizar nesta quarta-feira (3) mais uma ação do Preamar da Cultura Popular.

A programação vai acontecer na Estação Cultural de Icoaraci, a partir das 18h, Mestre Juvenal e Convidados que vão realizar uma grande roda de carimbo em homenagem á memoria do Mestre Ilson, fundador do grupo Unidos do Paraíso, no município de Santa Bárbara, falecido no último dia 25 de outubro. o artista era presidente da Associação dos movimentos Folclóricos e Carnavalesco de Santa Bárbara e conquistou recursos para realizar a 1° e 2° edições de festival de Carimbó Encontro das Aguás, nos anos de 2011 e 2013.

Foto: Leandro Tocantins / Secult