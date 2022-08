No dia internacional da cerveja tem programação especial para os amantes da bebida no shopping de Belém

Hoje (5) é o Dia Internacional da Cerveja, e para celebrar este dia, o Boulevard Belém que possui uma loja especial para o Dia dos Pais, onde oferece mesa de sinuca, totó, games, degustação de cerveja, e música ao vivo- aos finais de semana, irá realizar uma programação especial.

A partir das 16h, o espaço contará com degustação de bebidas, e para aquecer a noite, a partir das 18h30, a programação seguirá com a boa música da banda “Marina e os Leones”.

E já entrando no clima dos pais que será na próxima semana dia 14 de agosto, um painel interativo, estará instalado no 3ª piso do shopping, permitindo aos filhos baixarem um filtro de Instagram para gravar mensagens e contar histórias sobre seus pais, que poderão ser compartilhadas no ambiente digital e enviadas aos homenageados.

Serviço

Local: Loja “Dia dos pais”, piso 1, em frente á Praça Central

Data: 05/08/2022

Hora: a partir das 16h

Evento Gratuito

Foto: Reprodução divulgação