No dia Mundial da Saúde Hospital Regional de Marabá conscientiza sobre o descarte correto de medicamentos

Hoje (7) comemora-se o Dia Mundial da Saúde, pensando nisto, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) promove palestras educativas alusivas á data, sobre o projeto “Descartômetro”, que tem o objetivo de conscientizar colaboradores e pacientes sobre o descarte correto de medicamentos e evitar o despejo incorreto no meio ambiente.

A unidade do Governo do Estado, já inclui o projeto há dois anos e disponibiliza pontos de coleta para que seus usuários possam se desfazer de remédios vencidos, alterados ou não utilizados.

A ideia partiu da Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde (CGRSS) da unidade, que atua regularmente no monitoramento e orientação para que, de forma segura, todos os tipos de resíduos gerados diariamente dentro da instituição recebam a destinação correta.

Segundo o gerente de Apoio do HRSP, Izanilson Alves, o descarte incorreto de medicamentos é prejudicial ao meio ambiente, podendo contaminar o solo e até mesmo os lençóis freáticos e a água.

“As palestras educativas serão realizadas nas recepções e corredores para orientar pacientes e colaboradores sobre a destinação adequada dos medicamentos que não serão mais utilizados, minimizando os impactos ambientais que ocorrem com o descarte inadequado de fármacos e substâncias presentes nos remédios” explica Izailson.

As pessoas que frequentam o hospital e colaboradores do Hospital Regional podem depositar os medicamentos em uma urna com identificação do projeto, posicionada na recepção principal da instituição.

Já para as pessoas interessadas podem entregar os itens na portaria da unidade, que realizará o descarte adequado.

Conforme explica o diretor Hospitalar da unidade, Valdemir Girato, após o descarte nos pontos de coleta do HRSP, uma empresa especializada recolhe mensalmente o resíduo e dá a destinação correta aos medicamentos.

“Desde o início do projeto, há mais de dois anos, já recolhemos aproximadamente 400 quilos de medicamentos que seriam descartados na natureza”, ressalta o diretor.

A data 7 de abril que celebra o dia mundial da saúde, foi escolhido para lembrar o aniversário da fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948.

Todo o ano é escolhido um tema que destaca uma área de preocupação prioritária para a OMS, e o escolhido para 2022 é “Nosso Planeta, Nossa Saúde”.

O Regional do Sudeste do Pará recebeu durante três anos consecutivos (2018,2019 e 2020) da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis, menções honrosas por boas praticas sustentáveis, que vem contribuindo para garantir o bem-estar das gerações futuras.

Alguns dos reconhecimentos estão as medidas para a redução das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. Um dos projetos corresponde na utilização de gás ecológico (R410A), que não possui CFCs (clorofluorcarbonos), substancias prejudiciais á saúde e ao ecossistema.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará presta atendimento 100% gratuito, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo uma referencia para mais de 1 milhão de pessoas no Pará.

Foto: Divulgação