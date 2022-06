No Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil Sespa alerta para a importância de denunciar

No último domingo (12), foi o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, a Secretaria do Estado de Saúde Pública (Sespa) volta alerta para a importância de denunciar, para que assim seja realizado o combate a violação de direitos.

A maioria das pessoas ainda desconhece, mas o trabalho infantil é um agravo de notificação compulsória, isso significa que a pratica do trabalho infantil precisa chegar ao conhecimento das autoridades sanitárias, por meio do Sistema de informação de Agravos de Notificação (Sinan), da mesma forma que se notifica casos de dengue, covid-19 e sarampo.

De acordo com o Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (Cerest Estadual), o trabalho infantil é uma forma de violência contra crianças e adolescentes por que os submete a situações extremas, que prejudicam seu desenvolvimento, causam atrasos na formação escolar, doenças, sequelas irreversíveis e até a morte.

A situação se agrava devido a mior parte das notificações sóé feita após a ocorrência de acidentes graves e até fatais, que não tem como ser ignorados em função da repercussão social onde são registrados. Foi assim em abril de 2021, quando uma adolescente morreu ao cair sobre uma serra elétrica em uma serraria no município de Melgaço, no Arquipélago do Marajó.

Este ano está sendo realizado o projeto Enfrentamento ao Trabalho infantil de Crianças e Adolescentes nas praias do estado, em conjunto com a Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho (MPT), Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Durante o mês das férias de julho, o Cerest Estadual atuará nas praias de Outeiro e Mosqueiro, em Belém; Ajuruteua, em Bragança; Atalaia, Farol Velho e Maçarico, em Salinópolis; Marudá, em Marapanim; Caripi, em Barcarena; Joanes, em Salvaterra; Pesqueiro, em Soure, e Tapera, em Cametá. O Cerest Regional do Oeste atuará na praia de Alter do Chão, em Santarém; o Cerest Araguaia na praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia, e o Cerest Carajás na praia do Tucunaré, em Marabá.Conceição do Araguaia, e o Cerest Carajás na praia do Tucunaré, em Marabá.

O Cerest Estadual destaca que o trabalho infantil deve ser notificado pelos profissionais de saúde na ficha do Sinan em até 24 horas do conhecimento da situação. Para isso, é importante ficar atento durante o atendimento a crianças e adolescentes acidentados, para poder identificar sinais de trabalho infantil.

Dados

Conforme os dados do Sinan-Net, de 2019 a 2022 o Pará registrou 93 casos de acidentes do trabalho envolvendo crianças e adolescentes, sendo 16 em 2019; 10 em 2020 e 49 em 2021. Neste ano, já houve 18 casos. Desse total, 39 se recuperaram totalmente; 36 tiveram incapacidade temporária; cinco ficaram com incapacidade permanente e o restante aparece como evoluções ignoradas, sem registro.

Dos 93 casos notificados, 35 tiveram como vítimas adolescentes de 17 anos; 34, jovens de 16 anos; 13 vitimaram adolescentes de 15 anos, e 11 casos envolveram crianças de seis a 14 anos.

Ainda conforme dados do Sinan, essas crianças e adolescentes trabalhavam eram olarias, no setor agropecuário, oficinas automotoras, postos de combustíveis, farmácias, lojas de varejo, supermercados, restaurantes, construtoras, serrarias, serralheria madeireira e movelaria.

Foto: Marcelo Casall/Agência Brasil