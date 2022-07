No Dia Mundial do Chocolate o HRSP aponta cinco benefícios do chocolate amargo para a saúde

Hoje (7) é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, e para os chocólatras é bom ficar de olho nas dicas que especialistas do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP) situado no Marabá (PA), aponta sobre os benefícios do chocolate amargo para a saúde.

De acordo com a nutricionista do HRSP, Débora Souza, o chocolate amargo, com 70% de cacau ou mais, possui propriedades antioxidantes. Se for consumido de forma moderada, no máximo 30 gramas ao dia, contribui para a melhoria de funções no organismo como a vascular, além de proteger contra o envelhecimento e doenças neurodegenerativas.

“O principal ingrediente do chocolate é o cacau, alimento nutritivo e rico em fitoquímicos que traz diversos benefícios para a saúde. Quanto maior for a porcentagem de cacau no chocolate, mais escuro ele será e também mais saudável”, afirma a profissional.

Ainda de acordo com a nutricionista, o chocolate contém uma substancia química chamada feniletilamina, produzida pelo corpo quando estamos felizes. Ele age de forma antidepressivo, além de aumentar o nível de serotonina no cérebro, substancia responsável pela sensação de bem-estar.

Conheça cinco benefícios do chocolate amargo com 70% de cacau:

Previne e envelhecimento

O chocolate amargo é capaz de prevenir o envelhecimento precoce das células. Isso ocorre devido a expulsão dos radicas livres, que são responsáveis por promover a oxidação dos tecidos e causar e envelhecimento.

Melhora o trânsito intestinal

Fonte de fibras, o chocolate amargo melhora o trânsito intestinal, diminuindo os quadros de prisão de ventre.

Previne doenças cardiovasculares

Rico em gorduras boas, é capaz de diminuir a absorção de gorduras ruins e melhorar os níveis de colesterol em nosso organismo, protegendo a saúde do coração. Além disso, contribui com a pressão arterial, que é melhorada por conta dos seus antioxidantes flavonóides.

Auxilia no funcionamento dos nervos e dos músculos

Fonte de magnésio, o chocolate amargo também auxilia no bom funcionamento dos nervos e músculos, possibilitando qualidade de vida e uma saúde mais equilibrada.

Aumenta a concentração e a saúde do cérebro

Devido a cafeína em sua composição, o chocolate amargo melhora a saúde do cérebro e aumenta a nossa disposição, concentração e energia para as mais diversas atividades diárias.

Foto: Divulgação