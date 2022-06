No dia mundial do doador de sangue o Hemopa realiza programação especial

Hoje (14) é o Dia Mundial do Doador de Sangue, e para celebrar essa data tão importante, o Hemopa promove uma programação especial dedicada para homenagear mais de um milhão de doadores no Pará.

A programação teve iniciou com uma solenidade que segue até ás 12h, na sede da Fundação Hemopa, no auditório que tem o nome do doador Osvaldo Belarmino, que doou sangue 170 vezes, e ajudou cerca de 680 pessoas. Osvaldo foi doador até os 65 anos. Atualmente, a legislação permite doar até os 69 anos.

Como ação de educação em saúde haverá roda de conversa com o tema “O olhar de quem cuida, de quem precisa e de quem doa sangue”, que será mediada pela assistente social Nazaré Saldanha, da Gecad.

No auditório estarão servidores, doadores, pacientes e alunos de escolas técnicas da área da saúde. Durante a programação, cinco doadores com o maior número de coletas na instituição serão homenageados.

A homenagem ocorrera em todas as unidades da hemorrede estadual:

Hemocentro Belém – Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h. Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira – Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h. Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Pátio Belém – Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos (Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Hemocentro Castanhal – novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

Hemocentro de Santarém – Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h. Fone: (93) 3524-7550.

Hemocentro de Marabá – Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h. Contato: (94) 3312-9150 / 99234-0264 (SOMENTE WHATSAPP).

Hemonúcleo de Abaetetuba – Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30. Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30. Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema – Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30. Contato: (91) 98568-3339.

Hemonúcleo de Redenção – Avenida Santa Tereza, s/n, Centro. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30. Contato: (94) 98414-3955.

