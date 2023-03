No Dia Mundial do Rim Hospital de Clínicas aborda cuidados para evitar doenças renais

Toda a segunda quinta-feira do mês de março é celebrado o dia Mundial do Rim, a data tem como objetivo conscientizar sobre a crescente presença de doenças renais em todo o mundo e a necessidade de estratégias para a prevenção e o gerenciamento dessas doenças.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia indicam que a Doença Renal Crônica (CDR), ou doença do rim, atinge 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em pessoas acima de 64 anos.

Profissionais atuantes na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), referência em nefrologia no estado do Pará, destacam a importância dos cuidados com a saúde para evitar doenças renais. “A hipertensão e diabetes são as principais causas de doenças renais crônicas. Por isso, é fundamental que possamos atuar na prevenção e, caso a pessoa já tenha sido diagnosticada com alguma delas, atuar no cuidado”, ressalta a nefrologista Salomé Soares, coordenadora do serviço de nefrologia do HC.

Sintomas

As doenças renais, em muitos casos, não apresentam muitos sintomas em suas fases iniciais. Entretanto, existem sinais que podem ser um indicativo como: pressão alta, inchaço ao redor dos olhos e nas pernas, fraqueza constante, náuseas e vômitos frequentes, dificuldade de urinar, queimação ou dor quando urina, alterações na urina (sangue, urina com muita espuma, dificuldade de urinar).

Ainda de acordo com a especialista, “é fundamental que todo paciente diabético, hipertenso ou com histórico de doença renal na família tenha acompanhamento médico pelo menos uma vez por ano”, finalizou.

Prevenção – Além de exames laboratoriais, algumas práticas, quando inseridas na rotina, podem ajudar na prevenção de doenças dos rins. São elas:

-Controle do açúcar no sangue;

-Praticar atividades físicas;

-Beber, diariamente, bastante água;

-Não fumar;

-Não usar remédios sem orientação médica;

-Ter uma alimentação saudável e equilibrada;

-Controlar o consumo de sal;

Foto: Reprodução Adobe