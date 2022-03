No Dia Mundial do Teatro Secult comemora com apresentação de espetáculos infantis

Para celebrar o Dia Mundial do Teatro, o Governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realiza um circuito de espetáculos infantis , neste domingo dia 27. A data foi criada pelo instituto internacional do teatro em 1961.

A programação será gratuita e inicia das 10h ás 11h, no anfiteatro do Parque da Residência. A estação cultural de Icoaraci, as três UsiPaz do Icui-Guajara, Nova União em Marituba, e no Museu do Marajó, e Parque Urbano Belém Porto Futuro, também terá programação.

O Anfiteatro do Parque da Residência vai receber o espetáculo “A matinta desencantada”. A historia é baseada no livro “As viagens de Zé Murué”, de Adriana Cruz e organização de Cincinato Jr, intercalar ações cênicas, música e leitura que vão brincar com as emoções trazidas pelas antigas histórias contadas pelas famílias amazônidas.

Na estação Cultural de Icoaraci, quem participa é o grupo Girândola de Contadores, que apresenta “Contando e cantando historias”, narrativas retiradas dos discos coloridos de antigamente e transmitidas pela oralidade, com magia e muito imaginação.

Já no bairro da Cabanagem, os moradores poderão prestigiar na UsiPaz, o talento do grupo Camapu, que interpreta o espetáculo de marionetes “ O jardim de Alice”, revisitando memórias guardadas em nossas bagagens emocionais, como brincadeiras e fantasias de infância.

Na UsiPaz do Icuí, o espetáculo “Um olhar para o amanhã”, da Ribalta Companhia de Dança, promete encantar o público adulto e infantil, e busca conscientizar sobre a importância de se preservar os bens naturais por meio da arte. Já em Marituba, a UsiPaz recebe o grupo “Sorteio de contos”, que vai sortear duas ou três de cinco cartas, cada uma contendo uma história diferente para contar.

O Circuito de Teatro infantil da Secult segue até o arquipélago marajoara, com o espetáculo “Cada qual no seu barril”, do grupo Notáveis Clows, que se apresenta no Museu Marajó. Livre adaptação da obra “Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril”, conta a historias dos tolos palhaços Toli Tolá (João Guilherme Ribeiro) e Pieriereca (Artur Neves) qu, sentados em seu respectivo barril de pólvora, ficam arranjando motivos para implacar um com o outro.

No final da tarde de domingo, o público poderá apreciar o grupo Cajun, com “Escola para passarinhos”, no Parque Urbano Porto Futuro, das 17h às 18h. Criado a partir do livro “Meu pai sabe voar”, de Daniela Pinotti e Marcelo Maluf, o solo traz o ator Cleber Cajun contando a história do menino Júlio e seu pai e a forte amizade entre eles.

Programação infantil – Dia Mundial do Teatro

Data: 27/03

Horário e locais:

10h: Anfiteatro do Parque da Residência; Estação Cultural de Icoaraci; UsiPaz da Cabanagem; UsiPaz do Icuí; UsiPaz de Marituba; e Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari

17h: Parque Urbano Belém Porto Futuro

Foto: Reprodução João Gomes /Comus