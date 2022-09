No Dia Mundial do Turismo, Prefeitura destaca a vocação que Santarém tem no segmento

No dia 27 de setembro foi celebrado o Dia Mundial do Turismo. Santarém, no Oeste do Pará, é uma cidade rica em paisagens naturais, belas praias, artesanato, cultura, monumentos históricos, gastronomia e povo acolhedor. Com tantos atrativos, a Pérola do Tapajós tem vocação para o turismo atraindo turistas do Brasil e do mundo.

Diversos são os lugares em que os turistas fazem ‘check in’. Destacam-se: o Bosque da Vera Paz, a Praça do Pescador, a Praça Barão de Santarém, a Orla de Santarém, a Orla da Vila Arigó, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja do Santíssimo Sacramento, o Solar do Barão de Santarém, o Sobrado do Sol, o Centro de Artesanato do Tapajós – Cristo Rei, o Museu Dica Frazão, o Centro Cultural João Fona, o Lago do Maicá, a Serra do Saubal, o Parque da Cidade, o Encontro das Águas dos Rios Tapajós e Amazonas, a Comunidade de Igarapé Açú, entre outros tantos.

Além de todos esses locais, há ainda as praias que potencializam o setor turístico. As principais são: Ilha do Amor em Alter do Chão, Praia da Gurita (Cajueiro) também em Alter do Chão, Praia Ponta de Pedras, Praia do Maracanã, Ponta do Cururu, Ponta do Muretá e outras.

Por toda a capacidade turística, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) visa fomentar e expandir o turismo na região, principalmente neste período após o auge da pandemia, que impactou diretamente este setor. Um exemplo de retomada do turismo foi o sucesso do Çairé 2022, realizado de 15 a 19 de setembro, em Alter do Chão. O evento recebeu 90 mil turistas de todos os lugares do mundo que aqueceram a economia local.

Na ocasião, a Secretaria implantou o Lounge Semtur, um espaço que fomentou o empreendedorismo e a renda e contou com a parceria do Sebrae e Rede Casa do Saulo. Ainda em Alter do Chão, a Semtur alinha o projeto de instalação de píeres na praia em frente ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT), uma parceria com o Ministério do Turismo.

A Prefeitura de Santarém desenvolve ainda projetos que estimulam o impulsionamento positivo do turismo local, à exemplo do Projeto Comida Beira do Rio que evidencia as comidas típicas da região de várzea de Santarém, destacando o turismo de base comunitária na baixa temporada quando ocorre, na região, o fenômeno das cheias dos rios.

Há ainda o Projeto Pôr do Sol que divulga o potencial musical e a dança regional como o carimbó. É desenvolvido nos finais de tarde em pontos turísticos sob o belíssimo pôr do sol santareno, ou ainda em receptivos nos pontos de acesso a Santarém. O projeto destaca também os artistas locais.

O titular da Semtur, Alaércio Cardoso, destaca a importância que o turismo exerce em Santarém e região. “O turismo é um fenômeno social que engloba diversas cadeias produtivas. É um setor que exerce uma importância expressiva em nossa cidade e região. Por isso, a Prefeitura, por meio da Semtur, está sempre alinhando e promovendo ações e projetos que divulguem e alavanquem o setor turístico de nossa localidade.”

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, salienta que Santarém está sempre nos principais indicadores de viagens como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. “Turistas do mundo todo desembarcam aqui, e quem vem se encanta com as belezas naturais, a culinária e o nosso povo que tem muito a oferecer neste segmento. A promoção de Santarém avança a cada dia. Viva o turismo. Viva a nossa cidade que tem vocação para o turismo.”

SOBRE A DATA

A data foi estabelecida para celebrar a criação do primeiro estatuto da Organização Mundial do Turismo (OMT) em 27 de setembro de 1970. O objetivo é mostrar a importância do setor do turismo e de ressaltar a importância social, cultural e econômica do turismo.

A OMT é a entidade responsável pela tomada de decisões no que diz respeito ao turismo mundial, sendo composta atualmente por 155 países e mais de 400 membros filiados que representam autoridades do turismo, de áreas educacionais, associações e empresas privadas. Dessa forma, a OMT visa auxiliar no desenvolvimento dos países e na criação e geração de emprego e renda por meio do turismo.

Imagens: Agência Santarém