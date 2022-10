No Dia Mundial do Veganismo especialista do Regional de Marabá dá dicas para alimentação saudável

Nesta terça-feira ,01 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Veganismo, a data é importante para as pessoas que optaram em não consumir qualquer produto de origem animal.

Em alusão a data, a nutricionista Débora Souza Lima que atua no Hospital Regional do Sudeste do Pará -Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, esclarece dúvidas sobre o assunto, e dá dicas importantes para quem deseja adotar esse tipo de cardápio.

“Na alimentação vegana são consumidos vegetais, frutas, grãos, legumes, sementes e quaisquer outros alimentos que não tenham origem animal. Diferentemente dos vegetarianos, em que há consumo de produtos de origem animal, como ovos e leite”, explica Lima.

Uma diferença importante do veganismo em relação ao vegetarianismo é que a restrição vai além da alimentação, englobando qualquer produto de origem animal ou testado em animais, como couro e cosméticos, por exemplo. De acordo com o levantamento encomendado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), o país já possui cerca de 7 milhões de veganos.

A profissional destaca que para aproveitar da melhor maneira alimentação vegana, o ideal é que cada individuo possua um plano alimentar especifico para as suas necessidades, minimizando riscos à saúde relacionados a restrições na direta.

“O ferro e a vitamina B12 são importantes nutrientes que contribuem na formação dos neurônios e tem importante atuação no sangue e no metabolismo. Eles estão presentes em maior quantidade em alimentos de origem animal, mas na alimentação vegana podem ser repostos mediante o consumo maior de leguminosas, como o feijão, lentilha, grão de bico, soja, ervilha, dentre outros”, ressalta.

A nutricionista aponta que muitos estudos destacam os benefícios da alimentação vegana, como a prevenção de doenças cardiovasculares, melhora do controle da pressão arterial, do colesterol e das dores e inchaços nas articulações.

“É importante que quem deseja iniciar esse estilo de vida, busque orientações médica e nutricional para obter o máximo de benefícios que esse tipo de dieta pode oferecer”, enfatiza Débora.

Conheça alguns alimentos que podem substituir os de origem animal nas refeições:

Saladas: Consuma saladas verdes, em especial com rúcula, couve, espinafre, salsa, cebolinha, entre outros. As folhas verde escuras são ricas em nutrientes e evitam quadros de anemia. É interessante pingar gotas de limão, que ajudam na melhor absorção do ferro.

Leites: O leite animal pode ser substituído por leites vegetais, como leite de soja, aveia, arroz, avelã, coco, caju, amêndoas, ou castanhas, que inclusive podem ser preparados em casa.

Cogumelos: Eles combinam com diversas receitas e são fontes riquíssimas de proteínas. Dê preferência aos cogumelos frescos, como shitake e shimeji.

Grãos e sementes: Feijão, gergelim preto e branco, sementes de abóbora, de girassol, chia e quinoa, são poderosos aliados em dietas veganas, já que atuam como fontes de vitaminas do complexo b, aminoácidos e proteína vegetal;

Frutas: São fontes de carboidratos, vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. As que mais se destacam no veganismo são a laranja, abacate, coco, abacaxi, mamão, figo, entre outras.

Fotografia Divulgação