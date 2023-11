No Dia Nacional da Alfabetização, Seduc celebra avanços do programa Alfabetiza Pará

Nesta terça-feira (14) se comemora o Dia Nacional da Alfabetização e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) tem motivos para celebrar a data com avanços na área pedagógica por meio do Alfabetiza Pará, criado no início deste ano. O objetivo do programa, que já tem a adesão de 142 dos 144 municípios paraenses, é melhorar e potencializar o ensino dos anos iniciais ofertado nas redes municipais e estadual para crianças em idade certa para alfabetização.

“A etapa de alfabetização dos nossos estudantes é fundamental para que tenhamos bons resultados no decorrer da trajetória escolar. Sem que nossas crianças estejam plenamente alfabetizadas, na idade certa, não é possível seguir para componentes mais avançados, que demandam de uma boa leitura e interpretação plena. Para que o Pará seja referência em educação, estamos investindo fortemente nessa etapa com o Alfabetiza Pará. Vamos avançar”, destacou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Executado pela equipe técnica da Seduc, o programa auxilia os municípios no desenvolvimento dos alunos dos anos iniciais, durante o período de alfabetização por meio da disponibilização de recursos, ferramentas pedagógicas e avaliativas. Outro foco do “Alfabetiza Pará” é garantir a alfabetização na idade certa, o que é fundamental para reduzir a distorção idade-série, o abandono e a evasão escolar, que refletem sobretudo na economia e desenvolvimento das cidades.

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Leonor Nogueira, no bairro da Marambaia, em Belém, o programa é utilizado pelos professores-alfabetizadores, que já comemoram os resultados em quatro turmas do primeiro ano e cinco turmas do terceiro ano, onde as crianças estão em idade certa para alfabetização.

”O programa Alfabetiza Pará está contribuindo de forma muito positiva para o processo de construção e aquisição da leitura e da escrita. Ele traz conteúdos elencados de forma gradativa e a gente vai trabalhando com as crianças. O processo de construção do sistema de escrita alfabética é bem gradativo, bem linear. Ele traz a possibilidade para que a criança perceba no dia a dia que o livro também faz parte desse trabalho que a gente realiza com as crianças”, disse a professora Telma Cristina Maciel da Silva, que atua no segundo ano.

A diretora da unidade escolar, Cláudia Lima, ressalta que o programa na escola veio contribuir principalmente para a fluência leitora dos estudantes. ”O Alfabetiza Pará veio contribuir muito para a aquisição do sistema de leitura escrita de nossas crianças, pois com o material próprio que têm, os livros para esse desenvolvimento do sistema de escrita, vem trazendo atividades muito ricas em relação ao cotidiano das crianças, como por exemplo, listas de material escolar, necessidades que as crianças verificam que a escola ainda precisa melhorar, então a gente acaba trabalhando muito esse protagonismo que é necessário. Isso tudo é necessário para que as crianças compreendam o meio em que elas vivem e possam opinar, possam falar, possam discutir assuntos ali do cotidiano, fazendo com que o interesse pela leitura e escrita só cresçam”, explicou.

Ações – Entre as várias iniciativas do programa, a Seduc já entregou para os municípios que aderiram ao programa, materiais didáticos e livros de leitura voltados para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental. Essa foi uma ação inédita da secretaria, já que é a primeira vez que, em regime de colaboração, a Seduc disponibiliza materiais didáticos para as redes municipais de ensino de todo o Estado, além de fortalecer ações para o meio ambiente e munir as cidades de ferramentas e recursos para atender aos requisitos do ICMS Educacional aprovado na Alepa em 2022. Os materiais já estão sendo utilizados como recursos pedagógicos por professores e estudantes dos municípios participantes.

Em março deste ano, a equipe realizou as avaliações diagnósticas de fluência leitora como um dos eixos e etapas de adesão. Destinada aos alunos do 2º ano do ensino fundamental da rede pública estadual e municipais, a avaliação foi uma parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAED/UFJF), que dispôs de aplicativo e plataforma para o acompanhamento da avaliação e para depositário dos áudios.

A equipe do Alfabetiza Pará também realizou, em agosto, o “1º Seminário Alfabetiza Pará – A Importância da Avaliação de Fluência Leitora”, com objetivo de formar professores alfabetizadores do Alfabetiza Pará nos municípios que já aderiram ao programa. Cerca de 400 formadores regionais, municipais e articuladores participaram do evento realizado durante três dias em Belém. Os professores que participaram dos treinamentos já realizaram diversos cursos formativos nas Diretorias Regionais de Ensino da região metropolitana de Belém e do interior do Estado.

Em outra iniciativa inédita, a Seduc selecionou 15 professores-autores das redes estadual e municipal para se tornarem autores do novo material didático para 1° e 2° anos de Língua Portuguesa, a ser elaborado exclusivamente para o “Alfabetiza Pará”. Com realização da Seduc, a ação é realizada pela Nova Escola em parceria com a Associação Bem Comum (ABC), que ficaram responsáveis pela seleção, formação e acompanhamento ao longo do processo de construção do material. A remuneração dos professores será feita de acordo com o volume de entregas combinadas, a partir de um regime de contratação por cessão de direitos autorais.

