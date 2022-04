No dia nacional da natação saiba a importância dessa atividade na vida das crianças e adultos

Hoje, 8 de abril é o dia nacional da natação, uma atividade física que oferece vários benéficos para a saúde humana, e que se tornou um esporte oficial no Brasil em 1897, e o primeiro campeonato foi realizado em 1898.

A natação é uma das atividades esportivas mais praticadas no Brasil, para se ter ideia o esporte ocupa a quarta posição no ranking, ficando atrás apenas do futebol, vôlei e tênis de mesa.

Para falar um pouco sobre essa modalidade esportiva tão procurada no país, convidamos a atleta Ana Sofia Oliveira Valente, formada em educação física, a jovem que só tem 22 anos, começou a nadar aos 5 anos de idade, aos 9 anos ela começou a competir e a conquistar suas primeiras medalhas, onde foi campeão paraense milhares de vezes com direito a vários recordes batidos.

Medalhista de prata no campeonato Brasileiro universitário na Bahia 2019

Campeã Brasileiro nos jogos escolares da juventude, Ana Sofia fez parte duas vezes da seleção brasileira de natação sendo medalhista sul Americana ( 1 de prata e duas de bronze) e recebeo em 2016 o reconhecimento de melhor atleta do ano juntamente com o troféu Rômulo Maiorana.

Seletiva Nacional para o Mundial Gymnasiade em BH 2016

Atualmente a Atleta trabalha como professora de natação kids na academia Bodytech e no colégio Santa Rosa, e também é presidente da comissão de Atletas da Confederação Brasileira do desporto Escolar (CBDE). Focada no público infantil e kids com idade até 12 anos, perguntamos sobre a importância da natação na vida dos pequeninos, ela nos contou que vai muito além do que aprender a nadar.

“como sempre digo aos pais dos meus alunos, a natação é o único esporte que o baby desde os 6 meses de vida já pode estar praticando, não é só nadar, para os babys e kids a natação é de suma importância para ter o domínio das habilidades aquáticas e também para estar preparado para situações de emergência. Então a natação tem esse papel de formar e auxiliar no desenvolvimento motor, cognitivo, social, emocional além de aprender técnicas para o auto salvamento. Isso não se aplica só para crianças, mas para todas as idades.” Conclui a Atleta.

Aula de natação baby academia Bodytech 2022

A natação é considera uma pratica mais completa para o desenvolvimento físico humano, e o objetivo dessa pratica varia de acordo com o que o praticante deseja, como por exemplo, tem a natação de alta performance, a natação como terapia, por hobby e por estética, ou seja, o objetivo da natação é muito particular e os objetivos variam de acordo com quem a pratica.

Para quem ficou com vontade de praticar essa modalidade, mas não sabe se está novo demais ou velho demais para praticar, é importante saber que, segundo a OMS a natação é liberada a partir dos 6 meses de vida, por tanto a idade ideal é quando você se sentir a vontade de praticar, e claro antes de tudo isso é de extrema importância, antes de iniciar qualquer atividade física procurar um médico para poder ter a liberação para praticar as atividades.

Como a natação tem suas particularidades ela não vai ser igual para todo mundo, tecnicamente falando sim, mas a natação vai além das técnicas, pois depende do objetivo de quem pratica.

Agora vamos falar sobre algumas curiosidades que envolve a natação, como por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar que a natação acaba alargando os ombros, mas será isso é verdade? De acordo com a professora Ana Sofia, isso é muito relativo.

“Depende muito da fisiologia e genética de cada indivíduo. A natação tem 4 nados, cada nado exige mais de alguns membros do que os outros, então geralmente, isso não é uma regra, os nadadores de costas e borboleta tendem a ter braços e costas mais largas, pois a característica do nado depende muito dos membros superiores, mas como eu disse depende muito do praticante, as vezes é nadador de costas e borboleta, mas não desenvolveu tal característica.” Explicou a profissional.

Para quem vê a natação como uma possibilidade de emagrecer, saiba que pode ser um grande aliado para essa finalidade. “A natação por ser uma atividade aeróbica auxilia no treinamento de emagrecimento. Uma ótima atividade para fazer cárdio por sinal”. Destacou a atleta.

Pedimos para Ana Sofia, que tem contato recorrente com a água desde os seus 5 anos de idade, e que atua a mais de 5 anos com a natação kids, para dar um conselho para quem tem medo de água, mas deseja aprender a nadar.

“O primeiro conselho que eu dou é tentar se reconciliar com a água sem pressão, uma maneira que você se sinta relaxada e tranquila. O segundo conselho é nunca começamos diretamente na técnica propriamente dita, então é fundamental respeitar o seu tempo, não se compare com os outros, cada um tem seu tempo para evoluir, depois dessa fase vamos utilizando metodologias específicas para quem está começando sendo assim, o objetivo será alcançado de forma eficaz, proporcionando qualidade de vida, bem estar e segurança para o praticante.”

Campeonato Brasileiro universitário 2019 Bahia

Para quem tem duvidas sobre quanto tempo deve passar treinando na água, saiba que isso vai depender do objetivo de cada um, a atleta Ana, por exemplo, treinava em alto rendimento, o que correspondia de 3h a 4h por dia, mas para quem pretende encarar a natação como hobby, estética ou terapia, uma aula de 30 minutos a 1 hora pode ser o ideal.

Dica importante

Qualquer pessoa pode fazer natação, desde que primeiro faça uma avaliação técnica para saber o nível de habilidade aquática e observar o grau de dificuldade que o praticante apresenta. A professora Ana, explica que após isso, é encaixado um treino específico e individual em cima das necessidades do aluno, para que o objetivo de certa forma seja alcançado.

O praticante da natação melhora a psicomotricidade como o cognitivo, motor, o afetivo e por consequência o condicionamento e qualidade de vida.

Fotos: Acervo Pessoal

Jornalista: Marina Moreira