No Dia Nacional da Saúde o HRSP dá dicas simples e importantes para uma vida saudável

Na próxima sexta-feira (5) é celebrado o Dia Nacional da Saúde no Brasil, e para aqueles que cuidam da saúde, consequentemente aumentam a qualidade de vida. Para se prevenir de doenças antes do agravamento, o Hospital Regional do Sudeste do Pará, “Dr. Geraldo Veloso” (HRSP), em Marabá, dá dicas simples e importantes para manter a qualidade de vida.

O estilo de vida adotado impacta diretamente na saúde. Doenças são consequências de maus hábitos, como obesidade, diabetes, hipertensão e até câncer, figuram entre as principais causas de morte no planeta.

O médico cardiologista Alexandre Rocha, diretor técnico do HRSP, alerta sobre isto. “Praticar atividade física regularmente, manter o peso, seguir uma dieta balanceada, ter um boa noite de sono e não fumar, contribuem muito para se ter uma vida mais saudável”, ressalta o especialista.

O especialista diz que uma parcela da população cuida da saúde apenas quando já está doente, sendo que o cuidado com o corpo e a mente deve ser diário e contínuo.

“É fundamental que as pessoas saibam que a prevenção, aliada há um estilo de vida saudável, salvam muitas vidas. É importante também que todos, sempre que possível, façam um check-up anual, com o seu médico de confiança”, complementa Alexandre.

Fique de olho nas dicas para manter uma vida mais saudável:

Durma bem: O ideal é dormir entre sete e oito horas de forma consistente. Evitar equipamentos eletrônicos uma hora antes de dormir, pois a luz emitida pelos aparelhos interfere na qualidade de sono.

Pratique atividades físicas: De acordo coma Organização Mundialda Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos de algum tipo de atividade física leve ou moderada por semana. Manter-se ativo ainda traz benefícios na melhoria da disposição, humor, perda de peso e saúde cardiovascular.

Alimente-se bem: A adoção de uma alimentação balanceada rica em frutas, verduras e legumes é fundamental para manutenção da saúde. Evitar o consumo excessivo de gorduras ruins, fritas, sal e açúcar.

Parar de fumar: 80% dos canceres de pulmão ocorrem em fumantes. O tabagismo está associado a uma série de outros problemas, como aumento da pressão arterial, obstrução das artérias, enfraquecimento dos ossos e do sistema imunológico.

Socializar: Uma rede social ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, combate a depressão e aumenta a estimulação intelectual. Sempre que possível, sair com os amigos e família, viajar, ter contato com a natureza e animais – praticas que ajudam as pessoas a se sentirem melhor.

Beba água: Especialistas recomendam a ingestão de, no mínimo, dois litros de água diariamente. Um corpo bem hidratada ajuda no melhor funcionamento do organismo, evitando, por exemplo doenças renais.

Foto: Divulgação