No Dia Nacional da Vacinação saiba da importância das vacinas na prevenção de doenças

Nesta segunda-feira,17 de outubro, é celebrado o Dia Nacional da Vacinação, o objetivo da data é alertar a população brasileira sobre a importância da vacinação na prevenção de doenças. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Sistema Único de Saúde (SUS) conta com 18 vacinas contra 26 enfermidades diferentes para serem aplicadas em todas as faixas etárias, sejam crianças, adultos, idosos e gestantes.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) é responsável pela distribuição das vacinas para todos os municípios do estado do Pará, assim como auxilia o poder municipal na definição de estratégias para ampliar todas as coberturas vacinais.

Durante o mês de setembro, foi realizada uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Visando melhorar os números do estado, a campanha foi estendida pela Sespa até o dia 31 de outubro.

O Pará vem realizando uma importante campanha de vacinação contra a poliomielite. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal contra a doença no estado. O Ministério da Saúde instituiu como meta que 95% das crianças estejam imunizadas para afastar o risco do entorno da doença, considerada erradicada no país há mais de 30 anos. Atualmente a cobertura do Estado do Pará está em 47,18%.

As vacinas que compõem o calendário de crianças protegem contra formas graves de tuberculose, rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, diferentes tipos de doenças causadas por pneumococo, meningite, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite A e B, varicela e HPV.

Par os adolescentes, o programa de imunizantes contam com vacinas contra hepatite B, HPV, meningite, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, a tríplice viral (conta sarampo, caxumba e rubéola), além da vacina contra HPV, que previne doenças como câncer de pênis, ânus, colo do útero e de garganta.

Já para os adultos de 20 a 59 anos são destinadas doses de vacina contra hepatite B, febre amarela, vacina tríplice viral, difteria e tétano. Para idosos, são previstas vacinas contra hepatite B e dupla adulto. E para as gestantes estão previstas as vacinas contra hepatite B e dupla adulto a tríplice acelular.

No próximo dia 22 de outubro, a Secretaria instituiu o Dia D da ação, reforçando a divulgação e estimulando os municípios a ampliarem os reforços para aumentar o número de vacinas.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará