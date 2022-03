No Dia Nacional dos Animais o Governo do Estado lança o programa ‘Pará Pet’ 

Hoje 14 de março é o Dia Nacional dos Animais, a data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ser dados aos animais, sejam domésticos ou selvagens.

E nesta data tão importante, o Governo do Estado, por meio da Fundação Pará Paz, lança nesta segunda-feira (14), o programa “Pará Pet”, que terá o objetivo de castrar animais domésticos de famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Por meio disto, o Pará tem mais uma ferramenta para trabalhar na redução de maus-tratos, violência e abandono contra animais.

O programa vai disponibilizar três unidades moveis, que estarão em comunidades mais vulneráveis, permitindo a esterilização de até 3 mil animais por mês, aliviando o sistema de garantia municipal, além de viabilizar assistência á população do Estado.

De acordo com o porta voz do Governador do Estado, Helder Barbalho, o programa vai utilizar uma técnica minimamente invasiva, com o corte cirúrgico que pode ser até 10 vezes menor do que as cirurgias tradicionais de castração, proporcionando ao animal uma recuperação muito mais tranquila.

Foto: Shuttersock