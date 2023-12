No duelo das ‘braçadas’, Feras Aquáticas vence e acaba com a longa invencibilidade do Clube do Remo na natação máster

A equipe de natação máster Feras Aquáticas, comandada pelas professoras Adriana Paixão e Amanda Medeiros, quebrou a hegemonia do Clube do Remo ao sagrar-se campeã paraense de piscina longa no Campeonato Paraense Master de 2023 promovido pela APAMN, realizado no parque aquático do Ciaba – Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar.

O domínio azulino se entendia por longos anos, mas a supremacia acabou quebrada pelos atletas ‘feras’ comandados por Adriana e Amanda, respectivamente.

O campeonato, em sua XXVIII edição, foi dividido em duas etapas e na somatória geral Feras Aquáticas ficou com 1.905 pontos. O Clube do Remo obteve 1.861.

‘Foi uma disputa parelha, porém, a gente veio determinada, deu tudo certo nesta temporada. Ainda estamos comemorando o título”, comentou Adriana Paixão.

Raia 4 Sports, foi terceira colocada com 527 pontos. Tuna somou 91. Ciaba, 54. FEIJ, 44. Assembleia Paraense com 42. Smart Tel., 21 e Noix Fit 7 pontos.

“A diretoria da APAMN agradece imensamente ao Comandante do 4° Distrito Naval, Vice Almirante Capistrano, por disponibilizar a piscina do Ciaba para a competição”, frisou Raymundo Barata, presidente da associação.

Já no dia 22, na festa de confraternização, Raymundo Barata entrega o cargo de mandatário da APAMN ao seu sucessor, o desportista Ernesto Herrera, eleito em voto direto. (Colaborou: Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação