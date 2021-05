No Encontro, Rodolffo critica convites para Juliette: “Biscoiteiros”

O cantor Rodolffo ficou “pistola” com os pedidos de cantores que estão desejando gravar com Juliette. Durante o Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira (6/5), o sertanejo afirmou que sua dupla deve ser prioridade na fila da paraibana.

“Eu fui talvez a primeira pessoa a detectar isso na casa. Quando eu ouvi ela cantar, eu falei: ‘Ju, você tem um potencial fenomenal!”, afirmou ele que criticou os pedidos de Luan Santana, Wesley Safadão, entre outros.

“Seus biscoiteiros. Parem de querer passar na minha frente, eu vi primeiro, quem participou com ela no BBB fui eu. Ela vai gravar com Israel & Rodolffo primeiro”, disparou o cantor.

Luan Santana foi um dos que manifestou o desejo de cantar com a paraibana Reprodução

Um dos citados pelo sertanejo, Safadão brincou com a situação em seu Twitter. “Rodolffo, eu puxei até mutirão pra ela kkkkk”, escreveu.

Veja o momento abaixo: