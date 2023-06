No Japão, Codec busca aprimorar política de desenvolvimento com formação oferecida pela Jica

Representantes da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) voltaram ao Japão para aperfeiçoar práticas e políticas públicas de desenvolvimento a serem aplicadas no estado do Pará, especialmente no Distrito Industrial de Barcarena. A iniciativa é considerada estratégica, em razão da localização privilegiada do município, da movimentação do porto de Vila do Conde – que facilita o escoamento da produção – e da crescente busca de investidores para a realização de negócios na localidade.

A Companhia, por meio do gerente Regional de Barcarena, Ricardo Carneiro, foi uma das participantes brasileiras no curso “Capacitação de Governos Locais para o Desenvolvimento com Participação Comunitária”, oferecido por meio de um edital aberto pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), durante o mês de maio.

“A participação da Codec em uma capacitação como essa, pela segunda vez, demonstra o nosso esforço para a realização das nossas ações de desenvolvimento econômico, industrial e de atração de negócios ao Estado. Essa busca por aperfeiçoamento já gera resultados, seja nas parcerias que temos firmado com municípios, seja no nosso planejamento estratégico, portanto, trata-se de uma atividade fundamental para nós e para o Governo do Estado”, explicou o presidente da Codec, Lutfala Bitar.

A capacitação envolveu representantes de 11 regiões da América Central e Sul (Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Peru). Entre os representantes do Estado do Pará estavam a Codec e a Escola de Governança Pública do Pará (EGPA).

Segundo a Jica, um dos seus objetivos é de que, além de receber recursos, os países possam se desenvolver por meio do aperfeiçoamento de estratégias e práticas de desenvolvimento local. É a segunda participação da Codec na formação. No ano passado, a Companhia enviou um representante à cidade de Sapporo, capital da província de Hokkaido, com foco no aperfeiçoamento da ação “Promoção do Estado como Destino para Investimento Econômico”, prevista no Plano Plurianual do Estado (PPA).

Com o objetivo de aprimorar práticas, a Companhia desenvolveu e levou ao curso, este ano, um Plano de Trabalho com foco em Barcarena, para discussão e aperfeiçoamento a partir da formação. O conhecimento adquirido e as contribuições posteriores serão conduzidas pela Diretoria de Estratégia e Relações Institucionais da Codec, em ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios, considerando a participação comunitária.

A ampla programação incluiu visitas às cidades de Numata, Higashikawa e Shimokawa, que estão resolvendo problemas regionais por meio de ações e conferências sobre abordagens práticas de participação popular. As visitas foram importantes porque permitiram aos representantes sul-americanos a formação de ideias que possam ser adaptadas aos seus próprios países, criando planos de ação que reforcem o desenvolvimento baseado na participação comunitária. A programação também incluiu debates e workshops.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação