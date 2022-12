No litoral nordeste do Pará, final de ano deve transcorrer sem ou com poucas chuvas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou na manhã desta sexta-feira (30) a síntese das condições atmosféricas para o final de semana dos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

No último final de semana de 2022 e primeiro de 2023 haverá condições favoráveis para ocorrência de chuvas em diversas regiões do estado, principalmente Nordeste, Sudeste e partes do Sudoeste e Marajó. As informações são do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH) da Semas.

Nordeste – Para quem busca o Nordeste do estado para a virada do Ano Novo, no sábado (31) haverá predomínio de céu nublado em grande parte da região. Há previsão de chuvas leves a moderadas, isoladas e de curta duração, nos períodos da tarde e primeiras horas da noite, especialmente na porção Sul da região. Nos horários da virada de ano em alguns pontos nas faixas norte (exceto o litoral) e sul da região têm previsão de chuvas leves e rápidas nos períodos da noite/madrugada.

“Na faixa litorânea não há previsão de chuvas significativas na virada do ano, apenas chuviscos rápidos e isolados em alguns pontos do litoral. O domingo terá céu nublado ao longo do dia, mas com presença de sol, principalmente no período da tarde, e previsão de chuvas leves e de curta duração, especialmente nas faixas norte e sul da região. Em Santa Maria do Pará, temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 23º C, umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste”, afirmou o meteorologista da Semas, Antônio Sousa, responsável pela elabração do boletim.

Sudeste – O sábado (31) terá céu variando entre parcialmente nublado e nublado nos períodos da manhã, tarde e início da noite, com chuvas leves, isoladas e passageiras. Já no domingo (1º) será com céu nublado a encoberto com pancadas de chuva de curta duração em alguns municípios, desde a hora da virada de ano (madrugada) até os períodos da manhã, tarde e noite, principalmente nas faixas norte e central da região. Em Água Azul do Norte, temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 21ºC, umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%. Ventos fracos a moderados predominantes de Sudeste/Sudoeste.

Sudoeste – No sábado (31) terá presença de céu nublado a encoberto com eventos de chuvas leves a moderadas, desde o período da manhã e no decorrer do dia. Sem previsão de chuvas significativas para os horários da virada de ano. Domingo será de céu nublado ao longo do dia com chuvas leves e de curta duração. Em Trairão, temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 22ºC, umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%. Ventos fracos a moderados predominantes de Sudoeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte – Sábado e Domingo na região será de céu variando entre parcialmente nublado e nublado ao longo do dia com previsão de chuvas leves a moderadas, em alguns municípios do Baixo Amazonas, pela manhã e à noite,

inclusive nos horários da virada de ano. Em Almeirim, temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 23ºC, umidade relativa do ar variando entre 50% e 90%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste/Leste.

Marajó – No Marajó o sábado será de céu nublado com pancadas de chuvas no período da tarde e início da noite, na faixa leste da ilha. Previsão de chuvas leves e isoladas na faixa litorânea da ilha nos horários da virada de ano. No domingo: Céu nublado ao longo do dia com chuvas leves e de curta duração. Em Anajás, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 24ºC, umidade relativa do ar variando entre 50% e 90%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

RMB – Para quem optar em ficar na Região Metropolitana de Belém (RMB) o sábado de manhã será parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas. No período da tarde nublado a encoberto com chuvas leves a moderadas no decorrer do período. Já à noite será com céu nublado com previsão de chuvas leves e de curta duração em alguns pontos da cidade, apenas até as primeiras horas da noite. Sem previsão de chuvas significativas nas horas da virada do ano, mas com previsão de chuvas rápidas, leves e isoladas próximo do amanhecer do dia 01 (domingo). No domingo haverá predomínio de céu nublado ao longo do dia, com momentos de céu encoberto no período da tarde.

Previsão de chuvas leves e isoladas pela manhã e pancadas de chuva no período da tarde e início da noite. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 23ºC, umidade relativa do ar variando entre 60% e 90%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará