No Marajó, Setur promove workshop de turismo responsável

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) promove, entre os dias 12 e 14 deste mês, o Workshop Turismo Responsável, em Soure, no arquipélago do Marajó, com a proposta de sensibilizar gestores públicos e da iniciativa privada, prestadores de serviços e profissionais do turismo para o desenvolvimento de boas práticas com foco em sustentabilidade e turismo seguro.

“Como órgão titular do turismo no Pará, é nosso dever estimular a adoção de práticas sustentáveis no setor turístico. Queremos promover a integração da produção local à cadeia produtiva do turismo e o desenvolvimento do Turismo de Base Local, garantindo o acesso democrático de públicos prioritários à atividade turística e, especialmente, intensificando o combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes no turismo”, afirma o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

No dia 12, após a abertura oficial do evento, será feito um debate sobre o turismo, treinamento na Plataforma PIT (Plataforma do Inventário Turístico) e visita técnica aos equipamentos turísticos da região.

O segundo dia será dedicado ao turismo responsável e características, conceitos e benefícios, princípios da sustentabilidade, gestão de destinos, empresas turísticas responsáveis e tendências de mercado.

Por fim, já no dia 14, os temas abordados serão segurança turística, enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes no Turismo, por que prevenir e as vantagens da prevenção, e ainda como a população pode ajudar nesse processo.

Turismo responsável – O turismo responsável é uma maneira de viajar que respeita o meio ambiente, a sociedade e a economia local do destino. O turista responsável respeita a cultura, o meio ambiente e as pessoas. Profissionais do setor e prestadores de serviço buscam garantir uma experiência que satisfaça as necessidades da geração atual sem comprometer os recursos para o uso das gerações futuras.

“O conceito de turismo responsável existe para criar lugares melhores para as pessoas morarem, e lugares melhores para as pessoas visitarem. E para que ele, exista é preciso que hoteleiros, governantes, comunidades locais e turistas assumam responsabilidades e tomem medidas para tornar o turismo mais sustentável, conclui Eduardo Costa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Paulo Cesar/Ag Pará