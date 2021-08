No Pará, 24% da área de exploração de minério é ilegal, aponta estudo

Estado é um dos mais afetados pela atividade ilegal dentro de terras indígenas.

Estudo mostra que o PA é um dos estados mais afetados pela exploração ilegal de minérios

Um novo estudo, divulgado pelo MapBiomas nesta segunda (30), mostra que, no Brasil, a exploração de minério em terras indígenas cresceu 495% em dez anos e que o Pará é um dos estados mais afetados pela atividade ilegal, que atinge diretamente o meio ambiente e as comunidades indígenas.

Na Terra Indígena Kayapó, no sudeste do estado, a exploração ilegal de minério deixou rastro de destruição ambiental. No garimpo Maria Bonita, que fica no sul do Pará, em cinco anos, a exploração se estendeu por 25 KM e a área devastada é do tamanho de 2.220 campos de futebol.

Segundo o estudo feito pelo MapBiomas, a área garimpada no Pará cresceu 5 vezes entre 2010 e 2020. Os pesquisadores apontam que em 2019, 24% da área total de exploração era ilegal.

Das três terras indígenas mais afetadas pelos garimpeiros, duas ficam no Pará. No território Kayapó, 7.602 hectares tiveram registros de exploração ilegal de minério. A área equivale a mais de 10.647 campos de futebol.

Na última semana, a Polícia Federal fez uma operação de combate a garimpos clandestinos na TI Kayapó, junto com fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). Equipamentos e acampamentos foram inutilizados.

Também na última semana, o Ministério Público Federal entrou com ações contra três instituições financeiras que atuam no Pará. De acordo com o MPF, as empresas comparam mais de 4 toneladas de ouro de origem ilegal entre 2019 e 2020.

A ação pede que as atividades sejam suspensas e que as empresas paguem compensações ambientais, que chegam a R$ 5.795 bilhões.

FONTE G1