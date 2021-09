No Pará, aumento de quase 9% no preço do diesel tem efeito dominó no bolso de fornecedores e consumidores

Pela 11ª vez no ano, a Petrobras elevou o preço do litro do diesel no Brasil. O aumento de 8,89% passa a vigorar nas refinarias brasileiras a partir desta quarta-feira (29). No Pará, fornecedores e consumidores sentem no bolso os impactos do efeito dominó provocado pelo reajuste, que está acima da inflação oficial do país, acumulada em 7,02% nos últimos nove meses do ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Pará é um dos 10 estados com os maiores valores dos combustíveis. Em Belém, o último estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese PA) aponta que o diesel acumulou uma alta de cerca de 40% durante os oito primeiros meses do ano.

Segundo Everson Costa, técnico do Dieese, esses aumentos afetam significativamente a formação de preços de itens em vários setores, como na alimentação e vestuário. Ele destaca que esses valores levam em consideração os gastos na cadeia econômica produtiva, que encarecem de maneira generalizada com os reajustes sequenciais.

“Para o paraense há uma penalização maior. Os alimentos que chegam no Pará, em mais de 60% daquilo que consumimos — nossos itens básicos, vêm de outros estados. As distâncias percorridas são gigantescas e o custo do frete se eleva na medida em que ocorrem novos aumentos nos preços dos combustíveis, principalmente do diesel”, explica Everson.

O técnico ressalta que a elevação de quase 9% no preço do óleo é direcionada às refinarias. Até a chegada nos postos de combustíveis, ainda são contabilizadas a adição de impostos (cobrança de alíquotas de ICMS por unidade federativa, por exemplo), a margem de lucro e a mistura de biocombustíveis, fatores que implicam no preço final ainda mais alto para o consumidor.

“Não é de se espantar que nas gôndolas dos supermercados e dos mercadinhos, os produtos e itens que circulam no nosso estado devem se apresentar muito mais caros em função do reajuste no preço do diesel, que é um dos insumos na formação do preço do frete”, completa.

No Brasil, cerca de 75% da circulação de mercadorias ocorre por rodovias, ou seja, grande parte de tudo o que é produzido e transportado é afetado pelos valores do óleo. Além disso, existem os modais hidroviários, fortemente utilizados no Pará e que são abastecidos pelo diesel.

Transporte hidroviário é impactado diretamente pelo aumento no valor do diesel. — Foto: Fernando Sette/ Agência Belém

Barqueiro atuante na travessia de Belém à ilha do Combu há 6 anos, Walesson Ferreira conta que tem vivido na pele as consequências das regulações. Por conta do valor “salgado” do combustível, ele precisou aumentar o preço da viagem de barco, que agora custa R$10, mas já chegou a custar a metade.

“Isso afugenta os clientes, diminui o fluxo de pessoas, e vem complicando cada dia mais. Os clientes estão procurando outras sugestões”, relata Walesson, que, assim como outros colegas de trabalho, necessita custear despesas cooperativistas, de almoço e de funcionários, mesmo com o baixo lucro.

Para manter essas atividades dentro do orçamento, o comandante redobra a hora trabalhada, procura rotas hidroviárias mais rápidas e alterna as viagens com outros barqueiros.

Impacto imediato

O descompasso dos ganhos dos trabalhadores em relação ao aumento da inflação acarreta a diminuição do poder de consumo das pessoas e o abandono de hábitos que viriam a contribuir com o vigor econômico.

De acordo com o pós-doutor em economia e representante do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon PA/AP), André Cutrim, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica são as mais impactadas por estes reajustes.

“Tem o custo do aumento do preço do diesel que é repassado às famílias. Quando esses consumidores recebem os custos, eles acabam por pagar um valor muito maior, porque são incorporados aos preços das viagens e no modo geral, que é muito sentido pelas pessoas de baixa renda”, aponta o economista.

Com o preço do petróleo em alta, um dos vilões da inflação e, segundo André, principal causador do aumento no valor do diesel, a tentativa de manter um padrão de vida relativamente básico em paralelo a capacidade de pagamento coloca 7 à cada 10 famílias paraenses nas estatísticas do endividamento, como aponta dados divulgados pelo Banco Central.

Da capital ao interior

O preço do diesel varia conforme a relação de oferta e demanda, que varia bastante de acordo com a localização do município no Pará, além de considerar a trajetória completa de produção e logística de disponibilização do combustível à população.

Em análise feita pelo Dieese, os valores praticados em cidades mais distantes da Grande Belém tendem a comercializar combustíveis por preços mais elevados, como é o caso de Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Paragominas.

Os dados enfatizam que municípios do interior do Pará possuem valores de diesel bem diferentes comparados a Belém, que, na semana passada, comercializou o óleo nos postos, em média, a R$ 5,109, com o menor preço a R$ 4,730 e o maior a R$ 5,230.

Valor do diesel pode custar mais caro no interior do Pará em comparação à capital. — Foto: Maíra Alves/G1

No caso de postos de combustíveis de beira de estrada, os valores mais baixos de comercialização se dão pela sinalização em espaços pouco habitados, mesmo que distantes da capital do estado, e pelo fluxo menor e não constante de pessoas, explica o técnico do Dieese, Everson Costa.

*Sob supervisão de Gil Sóter.

