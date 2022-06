No Pará, homem constrói lancha em um ano e tem embarcação furtada no dia da inauguração

Na madrugada de sexta (10), um homem, cujo nome não foi divulgado, teve uma lancha furtada no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a vítima, a construção da lancha durou aproximadamente 1 ano e ela seria inaugurada nesta sexta-feira (10) em um passeio com a esposa.

Ainda segundo a vítima, a esposa levantou durante a madrugada para ir à cozinha e percebeu que a lancha não estava mais no quintal da residência.

O caso foi registrado na UIP da grande área do Santarenzinho. A polícia segue investigando o crime.

Fonte: Debate com G1 Santarém