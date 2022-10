No Pará, homem é preso suspeito de comercializar imagens e vídeos íntimos na internet

Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil do Pará deflagrou a quinta fase da operação “Exposed”. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão destinados à investigação e repressão dos crimes de divulgação e venda não consentida de conteúdo sexual, e falsa identidade, praticados por meios virtuais, no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Na ação, um homem foi preso.

De acordo com a delegada Lua Figueiredo, titular da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), “as investigações apontaram que o investigado estaria comercializando imagens e vídeos íntimos de uma vítima na internet, assumindo a identidade de uma mulher para obter vantagens financeiras”.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos cartões bancários, chips de telefonia e o aparelho celular do investigado. Todo o material apreendido será periciado e anexado ao inquérito policial.

A delegada Vanessa Lee, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECC), explicou que a operação tem o objetivo de combater a prática de crimes contra a dignidade sexual praticados por meios cibernéticos no estado do Pará. Ainda segundo a delegada, as diligências policiais vão prosseguir a fim de identificar outras pessoas envolvidas neste tipo de prática criminosa.

Denúncias de casos similares podem ser feitas pelo disque denúncia 181, ou presencialmente, na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, localizada na Avenida Pedro Miranda, 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Ascom/Polícia Civil do Pará