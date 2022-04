No Pará, mais de 39 mil famílias indígenas e quilombolas podem receber descontos de até 100% na conta de luz

O programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que concede descontos na conta de energia, tem feito a diferença na vida das famílias paraenses e na economia dos municípios. Hoje, 19 de abril, no dia em que os povos indígenas são homenageados, um levantamento realizado pela Equatorial mostra que o Pará possui mais de 39 mil famílias indígenas e quilombolas que podem receber descontos de até 100% na tarifa de energia e ainda não se cadastraram.

Em relação ao valor do desconto, o percentual é gradativo e a apresentação na fatura do cliente é detalhada por faixa de consumo. Quanto menor for o consumo, maior será o desconto na fatura. Para famílias indígenas e quilombolas que consomem até 50kWh/mês, o abatimento pode chegar a 100%. De 51 kWh até 100 kWh/mês, a dedução na conta é de 40%. Já de 101 kWh a 220 kWh, o percentual de redução é de 10%. Após 220kWh, os clientes indígenas e quilombolas pagam o valor normal da tarifa baixa-renda, proporcional ao que ultrapassar aos 220kWh/mês.

Para ter acesso ao auxílio, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, apresentar o Registro Administrativo de Nascimento (RANI), emitido pelas coordenações regionais e locais da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O documento é similar a uma certidão de nascimento com especificações como, nome e respectiva língua indígena, data de nascimento, povo ou comunidade a qual pertence, sexo, entre outros junto à Secretaria de Assistência Social do município.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Guilherme Gilson, reforça sobre a importância das famílias manterem sempre os dados cadastrais atualizados para terem garantidos os acessos aos programas sociais. “O benefício é muito bom, 100% de desconto nos primeiros 50kWh consumidos, mas para isso, as famílias não devem esquecer de atualizarem os seus dados a cada dois anos”, alerta Gilson.

Atualmente, no Pará, mais de 930 mil famílias são beneficiadas pelo desconto na Tarifa Social, concedido a clientes considerados baixa renda e, entre eles, 39.812 são indígenas e quilombolas.

COMO SE CADASTRAR – Para se cadastrar, os clientes com o perfil podem informar sua conta contrato no CRAS mais próximo e este cadastro será efetivado de forma automática ou ainda deve utilizar os canais que a empresa disponibiliza para o serviço: por meio do atendimento via WhatsApp, no número (91) 3217-8200; por meio do site, o www.equatorialenergia.com.br; ou por meio da central telefônica, no 0800 091 0196 ou também pode procurar uma das agências de atendimento presencial.