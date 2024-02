No Pará, novas orlas atraem visitantes e movimentam a economia dos municípios

Sinônimo de lazer, qualidade de vida e renda extra, as novas orlas construídas pelo Governo do Estado incentivam o turismo em vários municípios paraenses. As mais recentes foram entregues em Quatipuru e Augusto Corrêa, no nordeste do Pará.

“Eu achei que valorizou muito o espaço, ficou um local mais organizado, mais harmonioso. Costumo frequentar no final da tarde, final de semana, para poder pedalar e caminhar. Em comparação com o que era antes, valorizou bastante e ficou um local mais amplo. Hoje tem espaço para as crianças, tem espaço para as pessoas poderem visitar e ficou um local muito mais atrativo e muito mais frequentado por conta dessas melhorias”, elogiou a estudante Celeste Cristina Nascimento, moradora de Quatipuru.

Novas orlas – Desde 2019, o Governo do Estado já entregou 16 estruturas e outras 21 estão em obras em todas as regiões do Pará. Também estão previstas novas orlas para Icoaraci e Outeiro, distritos de Belém.

Entre os municípios que receberam as estruturas estão: Augusto Corrêa, Quatipuru, Bragança (Rio Caeté e Ajuruteua), Oriximiná, Barcarena, Peixe-Boi, Salinópolis, Tucuruí, Salvaterra, Afuá, Santarém, Marapanim, Bagre e Curuçá.

“Uma das preocupações deste governo é o acesso aos equipamentos públicos, para que tragam o desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico dos municípios que se propõem, por meio de parceria, construir conosco obras dessa importância. São áreas de lazer, equipamentos públicos extremamente importantes para que as pessoas possam contemplar o elemento natural, para que as pessoas possam se reunir e praticar a cultura local, em alguns casos. Além disso, atendemos a demanda da população por obras dessa natureza”, ressaltou Ruy Cabral, secretário de Estado de Obras Públicas.

Benefícios – Os projetos de construção e reconstrução das orlas dos municípios paraenses são modernos, que trazem uma série de benefícios para a população, atendendo às demandas locais e se tornando novos pontos turísticos das cidades. Os equipamentos públicos atraem visitantes e são opção de renda extra para muitas famílias.

O morador de Bragança e aluno do curso de Guia de Turismo no IFPA, Saulo Heitor Costa, diz que a orla do Rio Caeté é ponto de várias atrações para os moradores, além de oportunizar a prática esportiva e momentos de lazer. “É muito bom para caminhadas à tarde e tem uma ótima vista, então a gente vai mais para um belo piquenique, porque no espaço tem uma grande quantidade de pessoas que levam suas cadeiras e mesas, então eu também faço isso: faço um pequeno piquenique ao ar livre com a minha família durante o pôr-do-sol”, comentou Saulo.

Estruturas – Entre os atrativos, as novas orlas entregues pelo Governo do Pará contam com quadras de esporte, academia ao ar livre, banheiros, ciclovia, quiosques para venda de comidas e bebidas, parque infantil, palco para eventos, muro de contenção, pavimentação, estacionamentos, equipamentos de acessibilidade, além de trapiche de carga e passageiro, garantindo funcionalidade, mobilidade, conforto e segurança aos moradores.

