No Pará, Polícia Militar promove ações de prevenção contra o uso de drogas e alcolismo

Planejar a prevenção sobre o uso de álcool e drogas por alunos de escolas paraenses, sejam públicas ou privadas, é o objetivo do coronel Elson Luiz Brito da Silva, chefe da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar do Pará. É ele quem se encarrega de organizar o conteúdo do Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência (Proerd), da PM. Em 2022, o programa atendeu 26.350 alunos em 41 municípios paraenses.

“Trrbalhamos com estudantes da educação infantil, 5º ano, 7º ano e o currículo para o público adulto, que inclui familiares e toda a comunidade escolar. O curso é ministrado por policiais militares devidamente capacitados. Temos uma organização estratégica para o desenvolvimento das ações e atividades definidas por coordenadoria regional, com base nos indicadores criminais, sociais, por solicitações de gestores públicos e de instituições privadas”, explica o coronel.

Nesta segunda (20) Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, a Polícia Militar reforça que o programa responde à uma medida prevista tanto na Política Nacional sobre Drogas, como nas Diretrizes Internacionais sobre a Prevenção do uso de Drogas da ONU.

“Queremos oferecer às crianças e aos adolescentes educação, dignidade, bem-estar e melhor convívio social, fomentando uma cultura de paz. Trazemos a Polícia Militar do Pará, enquanto órgão da Segurança Pública para mais perto da comunidade, contribuindo enfim, para a garantia da dignidade da pessoa humana, em especial àquelas que ainda estão em desenvolvimento, com condições de transformarem-se em cidadãos adultos protagonistas de um mundo melhor, livre das drogas”, enfatiza o coronel Elson Luiz Brito.

Dependência

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido dessas substâncias é um problema de saúde pública de ordem internacional.

A OMS alerta que o alcoolismo é uma doença crônica, com aspectos comportamentais e socioeconômicos, caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool. Além da já reconhecida predisposição genética para a dependência, outros fatores podem estar associados: ansiedade, angústia, insegurança, fácil acesso ao álcool e condições culturais.

Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência

O Proerd é uma ação integrada com base na tríade Polícia Militar, Escola e Família, que visa transmitir aos estudantes habilidades para a tomada de boas decisões, livre do uso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos. O modelo teve origem nos Estados Unidos, em 1983, e é desenvolvido em mais de 58 países.

No Pará, o Proerd começou suas atividades em 2003, tendo como municípios pioneiros Barcarena e Augusto Corrêa, na região nordeste; e Conceição do Araguaia, no sul do estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará