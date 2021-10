No Pará, Sindicato de Transportadores de Cargas pode aderir à greve nacional caso ela ocorra

Depois do anúncio do governo federal de ajuda de custo de R$ 400 para os caminhoneiros em todo o Brasil, em função do aumento do preço do Diesel, o diretor do Sindicato de Transportadores de Cargas do Pará (Sindicarpa), Edilberto Ventania, afirmou que, no Estado, os trabalhadores podem aderir à greve junto com o movimento nacional, que prevê paralisação no próximo dia 1º de novembro.

“Nós estamos conversando isso ainda com o nacional, porque temos pautas além dessa situação dos combustíveis, temos a questão do frete, da aposentadoria com 25 anos, dependendo dessa situação, vamos aderir, sim, ao movimento. Mas, no momento, ainda não temos nada definido”, afirmou Roberto Ventania.

O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos no Pará, Eurico Tadeu, afirma que haverá mobilização de um grupo da categoria específico, para reivindicar alguns direitos, e uma reunião será realizada na tarde desta sexta-feira (22), para definir algumas diretrizes dos trabalhadores.

“Esse movimento nacional é outro. O nosso problema é só o Diesel? Não é. O problema é que existe uma tabela de frete e precisamos passar para o consumidor final, e esse preço repassado ao consumidor final, que paga o frete, que é o problema”, explicou.

Movimentação nacional

Caminhoneiros de seis estados, em sua maioria do Sudeste, anunciaram uma paralisação a partir da meia-noite desta quinta-feira (21). Em sua maioria são de empresas transportadoras de combustíveis e reivindicam a redução dos preços do diesel, gás de cozinha, gasolina e outros derivados do petróleo.

Fonte: O Liberal