No Paraná, homem leva sete facadas por “ser muito bonito”

Um homem de 36 anos levou sete facadas em uma lanchonete em Maringá, no Paraná, na noite da última segunda-feira (20). Ao ser questionado pela polícia sobre qual teria sido a motivação do ataque, a reposta foi inusitada: “Porque sou muito bonito”.

O homem, identificado como Vanderlei Rosa, contou que uma mulher no local olhava insistentemente para ele. No entanto, ela estava acompanhada do marido, que percebeu a situação e não escondeu os ciúmes. Vanderlei, por sua vez, se dirigiu ao homem e disse que a situação era comum devido à sua “beleza”.

O comentário de Vanderlei incitou a fúria do agressor, que deferiu os golpes de faca nele. Ferido, ele fugiu e correu dois quilômetros para procurar ajuda.

Após atendimento médico, Vanderlei foi liberado, pois os ferimentos foram superficiais. Ele decidiu não registrar queixa contra o marido ciumento.

