No Parque do Utinga foi realizada ação de conscientização de combate á Malária

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizou neste último domingo (1), uma grande ação de educação e conscientização da população sobre a Malária, no Parque do Utinga, a ação foi referente ao Dia Mundial de Luta Contra a Malária.

Uma das razões para essa iniciativa ser realizada na capital paraense é de mostrar para a população, de que a malária não é uma doença que acontece apenas em cidades do interior e rurais, o alerta de combate deve existir em toda a região amazônica, inclusive as áreas urbanas como Belém.

Infelizmente no Parque do Utinga, já foi encontrado o mosquito Anopheles, o transmissor da malária. A Coordenadora Estadual de Controle da malária, Paola Vieira, salientou para as pessoas que estavam presentes no momento da ação, que diferente de outras doenças, o problema da subnotificação da malária é percebido mais em centros urbanos que no interior:

“Por ser uma doença mais comum nas cidades do interior do estado, a população conhece bem os sintomas e logo procuram realizar os testes e tratamentos nas unidades de saúde de seus municípios, já aqui em Belém, os sintomas podem ser confundidos com outras enfermidades”, afirmou a coordenadora.

A população deve ficar de olho nos principais sintomas como dor de cabeça, febre alta, calafrios, tremores e sudorese. Outros sintomas que podem aparecer inicialmente são náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite.

Foram registrados, até agora, 27 casos da doença na capital neste ano. A Coordenadoria Estadual de Controle da malária vem trabalhando constantemente para reduzir ainda mais os números de incidência da doença. No primeiro trimestre deste ano, cerca de 32% de queda em comparação com o mesmo período do ano passado.

