No período de defeso quase 300 quilos de pescado foram apreendidos no sudeste do Pará

Em Marabá, no sudeste do Pará, quase 300 quilos de pescados foram apreendidos pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) municipal, responsável pela fiscalização que flagrou irregularidades. Os peixes estão com pesca e venda proibida por causa do período de defeso.

A ação aconteceu ontem (03) nos bairros Laranjeiras e Nova Marabá. Entre os diversos peixes que foram apreendidos estão os das espécies Pescada Branca, Bagre e Tambaqui, totalizando 294 quilos de pescado irregular.

De acordo com a prefeitura de Marabá, o peixe proibido para a venda estava misturados aos de criatório para camuflagem. Os proprietários foram notificados e responderão processo administrativo. O total em multa foi de R$ 7.930.

Os envolvidos descumpriram Decreto municipal nº 352 que dispõe sobre o período de Defeso Piracema temporada 2022-2023,época de reprodução dos peixes.

A carga apreendida foi doada para moradores da Vila São José e Residencial Magalhães, em São Félix.

Foto: Prefeitura de Marabá/Reprodução